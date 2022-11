Ari Borovoy quiere producir inauguración del Mundial de futbol en México 2026

Ante el inicio del Mundial de fútbol en Qatar 2022, poco a poco los ojos se posan en Norteamérica, anfitrión para la edición de 2026 donde Estados Unidos, Canadá y México unirán fuerzas para celebrar la fiesta más grande de dicho deporte.

Así que Marcelo Ebrard, actual canciller mexicano, se sinceró en Twitter al respecto: "Pensando en la ceremonia que tendremos que hacer en 2026 en la inauguración en México".

Fue esa la oportunidad para que el integrante de OV7, Ari Borovoy, alzara la mano como empresario, pues con su compañía BOBO Producciones se cree capaz de producir el espectáculo de inauguración del evento.

Así que el creador del 90s pop tour y el 2000s pop tour, escribió: "Canciller, usted no se preocupe por eso,nosotros producimos increíble, mi compañía se llama BoBo Producciones, somos la compañía 100% mexicana más grande en producción de eventos en vivo. Confíe, nadie mejor que nosotros para producir tan importante evento de México para el mundo".

Sin embargo, algunos espectadores de los conciertos que Ari ha producido, rompieron el silencio:

"Ari, por favor, no mientas. He estado en los últimos espectáculos que han presentado en Monterrey (90s y 2000 Pop Tour), en diferentes zonas, y el sonido es espantoso. Los micrófonos fallan y no se aprovecha el escenario, hay quienes ven “espaldas”todo el show. Hay mil quejas", escribió una persona. Otro más compartió: "Trabajen en su audio estos ultimos 90 el audio es malisimo no se les entiende nada".

Uno más escribió: "Canciller @m_ebrard no haga caso a las producciones de @BOBOProduccion es de lo peor su audio. Lo comprobé en el concierto de los 2000's Pop Tour, los micrófonos le fallaban, audio pésimo de verdad. Jamás volvería a asistir a un show producido por Bobo. Así como no es opción".

