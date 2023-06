Arath de la Torre y la historia de sus dos papás, contada por él mismo

Con motivo de su participación en el programa especial de televisión "Papá es", con el que se festejó el Día del Padre, Arath de la Torre recuerda a sus "dos papás".

Es un dato poco conocido en la historia de vida de Arath de la Torre y, de hecho, él lo ha hablado muy poco de manera pública, pero el actor y conductor tuvo una infancia peculiar en este sentido.

"Tuve la fortuna de tener dos figuras paternas, mi padre y mi tutor. Y de ambos aprendí muchas de las cosas que ahora, como padre, aplico en la vida con mis hijos".

En efecto, Arath de la Torre vivió su infancia y parte de su adolescencia bajo el cuidado de su madre y su tutor, un hombre al que le tiene un profundo respeto y cariño, Armando Villanueva.

Pero cuando cumplió 14 años de edad, Arath tuvo la inquietud de buscar a su padre, Arath de la Torre Álvarez. "Yo decidí buscarlo", dice con la seguridad de quien ahora, a tres décadas de distancia, sabe que su corazón le indicó lo correcto.

"Tuvimos en reencuentro maravilloso y desde entonces mantuvimos una relación increíble, por eso digo que tuve la suerte de tener dos papás con quienes crecí y aprendí lo que hoy soy como padre".

Arath de la Torre es actualmente padre de Gala, Luca y Lía.

Cada uno de ellos es diferente pero lo que he procurado junto con Susy (su esposa) es que ellos sientan siempre el apoyo de sus padres para cualquier sueño que ellos quieran emprender: si son clases de ballet, practicar un deporte, aprender algo nuevo, siempre nos damos tiempo para ayudarlos".

En su afán por ser el mejor padre posible para sus tres hijos está el recuerdo de sus dos figuras paternas, particularmente por el hecho de que don Armando Villanueva murió en 2001, noticia que el propio Arath publicó en sus redes sociales junto a un mensaje conmovedor.

"Te fuiste en paz papi; me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada. Me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia. Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho".

El recuerdo de Villanueva y la reconciliación con su padre biológico impulsan el deseo de trabajar día a día con sus hijos.

"Este programa especial que hicimos, por ejemplo, me dio la oportunidad de convivir con Luca en algo que hacemos de manera cotidiana: jugar. A él le gusta mucho el futbol, es un gusto que compartimos y disfrutamos cuando hablamos, jugamos o cuando voy a verlo jugar". De hecho, Luca ha pensado en dedicarse al futbol de manera profesional.

En cuanto a Gala, Arath tiene muy claro que ha comenzado a forjar su camino.

"Cuando tienes hijos y los traes contigo en tus lugares de trabajo, es obvio que de alguna manera terminan por aprender algo de todo eso. Muchas veces en teatro y en giras, hemos estado juntos en familia y Gala es la que más interés ha mostrado en seguir la carrera de su padre... aunque no tanto de la actuación sino del canto. Tiene una voz preciosa".

