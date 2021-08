Aranza revela su historia con Sergio Andrade: "Hubo un juego muy siniestro entre él y Gloria"

"Primera y última vez que hablo de esto", dijo Aranza al revelar que tuvo contacto con Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel en los inicios de su carrera, y que pudo escapar a tiempo del famoso clan.

La edad fue su aliada, aunque también sus ganas de verdaderamente triunfar como cantante: "Estaba yo ya muy grande para él, de verdad te lo digo, a él le gustaban de 11, de 12 años".

"Esta intuición mía me hacía ver que había muchas cosas raras, había mucho secretismo. Estuvo a punto de caer. Nunca lo he dicho", dijo sobre haber estado cerca de vivir la pesadilla que muchas chicas ya han contado.

Sin embargo, por proteger a su familia y para tener una carrera limpia sin escándalos, Aranza no había querido hablar. Sin embargo, a Gustavo Adolfo Infante le dijo: "Tomé la decisión de no hablar del tema porque siempre para mí, mi familia es sagrada, y porque además, yo tenía casi 18 años y yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusado, no sentí que me hubieran manipulado, yo me ilusioné con la idea de él porque a él casi no lo veía".

"Cuando empiezo a ver cosas, me empiezo a sentir incómoda. Hubo un momento crucial, nos llevó a comer a Gloria y a mí a unos tacos en la colonia Roma. Y yo, viniendo de Chihuahua, no me gustó el queso de la quesadilla que pedí, entonces se me hizo lo más fácil quitarle el queso y comerme solo la tortilla; hubo un juego muy siniestro, muy macabro entre él y Gloria, donde Sergio me dice 'Cómete el queso, yo te estoy invitando y es una grosería que dejes el queso'. Entre ellos dos, muy divertidos, realmente lo gozaban, hicieron que me comiera el queso. Pero ya después, en frío, dije 'no, esto no está bien'".

Sin embargo, confesó que con Sergio Andrade perdió su virginidad: "Mi primera vez, a los casi 18. Ya estaban avanzados mis 17. Yo era virgen, una niña que nunca había tenido un novio".

Aranza recordó que escapó "Muy a tiempo... Antes de que se volviera loco, todavía no tenían el éxito cuando sacaron ese disco de ella. Se encontraron con un grupo que se llamaba 'Viva voz' y ellos le pidieron que le recomendaran a una cantante y él me recomendó a mí. Yo ya me estaba yendo a Chihuahua cuando él me dijo de esta oportunidad, tal vez porque se dio cuenta de que yo ya me iba".

"Fui y le avisé que no iba a ser más mi manager. Yo todavía no cumplía los 18, realmente fue muy breve mi paso por ahí. Me empezó a gritar, vi a un Sergio que no había visto nunca, me dijo 'Yo me voy a encargar de que tú fracases, de que nadie te haga caso, pero además me interesas como mujer'", pero ella lo rechazó.



