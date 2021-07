Aracely Arámbula, como Paty Navidad, le dice NO a la vacuna contra COVID-19

En medio de la pandemia y después de confirmar que está enamorada, Aracely Arámbula llamó la atención al confirmar que ella no se ha vacunado ni piensa vacunarse contra la COVID-19.

Aseguró que ella se cuida desde su alimentación y con información. Así lo contó en un evento en Acapulco, donde dijo a la prensa:

"Yo por ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune, la verdad es que me quiero esperar. Siempre soy una persona a la que le gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor, venimos de una familia en la que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico, y sí queremos esperarnos un poquito".

Al igual que Paty Navidad, quien tampoco apoya el vacunarse, 'La Chule' insistió: "Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no, estoy muy bien, cuidando mi salud".

Incluso insinuó que a sus hijos tampoco los vacunará cuando llegue su momento: "Me ha llegado información que no es tan saludable vacunar a los niños, porque ellos tienen su sistema inmune bastante bien".

Las declaraciones de Aracely Arámbula sobre el no querer vacunarse coincide con la postura de su colega Paty Navidad. Sin embargo, la actriz ha llegado al siguiente nivel al asegurar que ella se cuida "tomando té de guayaba y aspirinas".

Incluso, Navidad ha dicho que la vacuna trae "nanotecnología para modificar nuestro ADN para convertirnos en seres humanos híbridos. Es una nueva era, es de lo que yo he hablado, una nueva era de transhumanismo. Esta es una vacuna experimental que sacaron en 6 meses, ¿por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado?".

