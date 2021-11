Ara Saldívar, de Código F.A.M.A. a las grandes ligas de la composición

Ara Saldívar nació artista. Siempre lo supo, siempre, desde niña, desde muy pequeña; tanto que, de 60 mil niños inscritos al concurso Código F.A.M.A., ella fue elegida junto con otros 15 participantes. Tan exitosa fue su participación, que recibió un ofrecimiento para ser becada en el Centro de Educación Artística Infantil de Televisa.

“Pero a mis papás nos les gustó mucho la idea, así que no pude irme a estudiar en ese momento”, comenta risueña. Era tal el temor de sus padres de que ella eligiera el mundo de la farándula como modo de vida, que la hicieron estudiar una carrera que, ni de lejos, se acercaría al show business.

“Terminé una licenciatura en Nutrición, o sea... ¡nada qué ver con esto de la actuación ni la cantada! Pero, mira, aquí estoy”. Luego de concluir sus estudios recibió la oferta de incorporarse al programa Hoy como reportera de espectáculos, reto que asumió con todas las ganas del mundo. “Escaloncitos que me han abierto las puertas para estar en donde hoy estoy”.

Y así, una cosa llevó a la otra: siendo reportera, el maestro Eugenio Cobo le propuso entrar al CEA para estudiar actuación... “Ya había dejado mi casa en Tamaulipas para venirme a la CDMX, y ahora tenía que dejar un trabajo seguro para emprender la aventura de estudiar sin el apoyo económico de mis padres; aunque quisieran, no habrían podido pagarme renta, comidas, etc… Lo bueno es que siempre he sido ahorrativa, y me aventé a estudiar actuación”.

¿Cuál era el miedo de tus papás para no apoyarte en esto, que es lo tuyo? Todo lo que se habla del medio, y que, tristemente, es real, existe… Ahora ya tengo el colmillo para darle la vuelta, pero cuando llegas tan chavita, mucha gente quiere abusar.

Te han acosado, supongo... Sí, un productor: Joaquín Bissner. Me contactó por Instagram y me pidió ir al casting de una obra de teatro y de una película, pero quería que fuera en minifalda o short, “porque el personaje tiene buena pierna y no quiero equivocarme; hace tiempo le dimos un personaje a una actriz que, vestida, parecía tener buen cuerpo, y a la hora de la filmación tuvimos problemas porque estaba llenita”, me dijo, y me hizo sentido. Fui de falda corta y me quedé en el llamado a la segunda prueba.

¿Y qué pasó? Empezó a tener comportamientos extraños; me escribía en privado por Instagram: “Te veo de fiesta, ¿por qué no me invitas?”. Y ya lo peor fue cuando me dijo que quería que lo acompañara a una boda en Cuernavaca para hablar del trabajo. No creo que una boda sea el lugar indicado para hablar de trabajo… “¡Tú no me vas a decir dónde puedo hablar de trabajo! ¿Y sabes qué? Ya no tienes el personaje ni en mi obra de teatro ni en mi película”, cuenta Ara, mientras sus ojos se llenan de lágrimas.

¡Qué rabia! ¿Cómo te sentiste? Decepcionada, frustrada, porque yo veía ahí una oportunidad… Ahí es cuando empiezas a decir: “Mis papás tenían razón, no debí venir”. ¿Pensaste en tirar la toalla? No, pero sí me eché un fin de semana de llorar y llorar, y de pedirle a Dios que me iluminara y me diera los tamaños de decir: “No”, porque ¿sabes?, en algún momento de desesperación, de falta de plata para pagar la renta o para comer, ¿qué tal que anda uno aceptando? Espero nunca estar en una situación así.

“APRENDÍ A DISFRUTAR LO QUE LLEGA”

Hoy, a casi seis años de su llegada a la Ciudad de México, Ara Saldívar tiene otra realidad: graba sus propias canciones y espera que, en breve, pueda presentarse con un show musical. Mientras, participa en telenovelas, programas unitarios y ahí va, como sea, siempre a flote. Y es tan buena hija, que hace poco les regaló a sus padres un viaje a Cuba. “Siempre, insisto, he sido ahorrativa, y veo mucho por ellos; ni yo conozco Cuba, pero me gusta consentirlos”. Es, además, tan talentosa, que el tema de salida de la telenovela Si nos dejan, que en breve estrenará Televisa, es composición e interpretación de esta joven tamaulipeca.

¿Te planteas metas de: “si en tantos años no soy la protagonista, me voy”? No, porque también aprendí que eso decepciona… Justo estoy leyendo Desapegarse sin anestesia, y habla de que si tú quieres fama y no llega, piensas que ya no vas a hacer nada, eres infeliz y vas a vivir frustrada. Yo aprendí a disfrutar lo que llega. Estuve en Si nos dejan, con un personaje más chico que en Te doy la vida, pero me dieron la oportunidad de poner la canción que yo compuse y canto, como tema de salida de la telenovela. Entonces, unas por otras. Hoy cierra el año con la producción de nuevos temas musicales, y sueña con que sus creaciones un día sean interpretadas por sus tres cantantes favoritos: Alejandro Fernández, Cristian Castro y Luis Miguel. “¿Quién dice que no es posible? Si he logrado tantos sueños, éste también podría suceder”. Amén.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!