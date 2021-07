"Aquí está su vedette favorita": Silvia Pinal celebra ya estar en casa

Después de que pasaron los días y doña Silvia Pinal permaneció hospitalizada durante una semana, finalmente volvió a su casa en el Pedregal y luego dio la cara en un simpático video.

Con los ánimos como acostumbra, la diva de México fue grabada por su familia, y Sylvia Pasquel compartió las imágenes en redes sociales.

"La diva de México les manda un saludo a toda la prensa!!! Gracias por estar preocupados por la salud de mi mamá!!! Hay diva para rato!! Y gracias también a todo el público que estuvo enviando mensajes tan hermosos!!!", escribió Pasquel.

En el video, doña Silvia dijo: "Aquí está su vedette favorita. Ay, es verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos... Al ratito voy a ver qué pasó porque luego luego el chisme para ver qué pasó".

"Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”, reiteró.