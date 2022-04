"Apuesto que Matías no sabe que soy su papá": Julián Gil vs. Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa aseguró a la prensa que su hijo Matías es un niño sano y que está enterado de los motivos de la ausencia de su padre, pero a decir de Julián Gil, él asegura a que el pequeño ni siquiera lo reconocería.

"Matías es un niño muy sano, muy centrado, y Matías está enterado de muchas cosas; jamás se va a envenenar su corazón, y la verdad es que es un proceso que poco a poco va a ir viendo, él sabe, nos ve en televisión; prendes la televisión y siempre salinos, así que no puedes esconder eso a nadie", dijo Marjorie a la prensa.

Sin embargo, Julián Gil decidió publicar un video en su cuenta de Instagram para dejar testigos de cómo vive sin su hijo, y refuta que el pequeño esté creciendo de forma sana como asegura la venezolana.

Aseguró que parece que en México "el que tiene poder, conexiones o contactos, tiene la última palabra", refiriéndose al lío legal contra su ex. Aclaró que él no renunció a la patria potestad del menor y que sigue aportando económicamente para sus gastos, o de lo contrario, tendría problemas con la ley.

Y explicó que la decisión de Marjorie de alejarlo de su hijo está basada en algo "absurdo"...

"No existe motivo. Es un problema de ego y de querer tener más poder. Al día de hoy sigo emplazando, que diga la verdad, de cuál fue el verdadero motivo. Es muy sencillo. Lo que pasa que no lo puede decir, es tan sencillo que es absurdo, y es un motivo por el cual se separan muchísimas parejas", dijo.

"Es lamentable que se convoque a la prensa para hablar y decir cosas que no hacen sentido. Cosas que a la larga el niño va a ver. Va a ver a su mamá diciendo 'Está todo bien, el niño está creciendo sanamente'... Es mentira, sanamente no, porque si el niño tiene la oportunidad de tener una figura paterna, teniendo la oportunidad, eso ya de por sí no es sano.

"Y se los firmo. Yo dudo que en la casa del niño haya una foto mías (y que le diga) ese es tu papá, estoy seguro que cuando papá sale en televisión, seguramente cambia o seguramente no le dicen 'él es papá'. Yo les apuesto que si Matías me ve mañana en la calle, él no sabe que soy su papá, no le dicen. Y el tema de que con qué historia crece el niño, lo veremos más adelante", aseguró Julián Gil.