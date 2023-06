Apio Quijano perdió la virginidad con María José... ¡Así lo confesó en LCDLFM!

Apio Quijano sigue abriendo su corazón en 'La Casa de los Famosos' al contarle a sus compañeros intimidades de su vida.









Vaya polémica que armó hace unos días Apio Quijano, de 46 años, al revelar su orientación sexual, en 'La Casa de los Famosos México', contando que en el pasado no ha tenido problemas con relacionarse con mujeres y hombres, incluso que anduvo en su juventud con María José, su compañera de Kabah.

















Por su parte, María José, de 47 años, habló ante las cámaras de 'Ventanenado' sobre la bisexualidad de su exnovio, Apio Quijano.





“Ya sabían que entre el Apio y yo habíamos andado y ya sabían que Apio tenía diferentes relaciones ya también. O sea, ¿de que se espantan? Sí tuvo varias novias antes que yo y después yo".













'La Josa' dijo que la bisexualidad de Apio Quijano no es un tema nuevo y le da mucho gusto que siga disfrutando su sexualidad en plenitud.





“No pasa nada, olvídense ya de lo que cada quien hace en su cama, por Dios santo. Es chistoso como le dan importancia a la sexualidad y a la orientación sexual de las personas ”.

















Al ser cuestionado por Sofía Rivera Torres, en 'LCDLFMX' respecto a cómo le gustaban las mujeres y hombres, Apio se sinceró y habló sin pelos en la lengua.

"Me gustaban las mujeres muy femeninas. (Y los hombres) medias tintas. Si son 'afeminadones', no tengo broncas, si son muy machotes, me da lo mismo. Hay cositas que me prenden de un hombre o una mujer. Me puede gustar un hombre femenino".

Asimismo, el cantante recordó la relación que tuvo con María José cuando él tenía 18 años.

María José y yo éramos súper amigos, inseparables, y cuando yo cumplí 18 yo todavía era virgen, llegué y le dije a María José: 'Si voy a perder mi virginidad con alguien, quiero que sea contigo, porque tengo la confianza de acercarme, de preguntarte, tocarte y explorarte'".

"Y entonces me dijo que 'sí, vamos hacerlo'. Eso nos llevo a hacer pareja, fuimos novios como seis o ocho meses, fue el tiempo de la (canción y disco) 'La calle de las Sirenas'. La amo a mi 'Josita'".









