Apio Quijano insiste: irá hasta las últimas consecuencias contra tintorería

El cantante, integrante de Kabah, Héctor Quijano, no quita el dedo del renglón: un día después de haber denunciado que una tintorería le había quemado una chamarra “carísima”, ahora publica un video en el que cuenta que ya comenzó la denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

“No es porque yo sea artista o no artista, al final soy una persona y mi manera de ser es levantar la voz con las herramientas que tengo”, explica el cantante en el video que se puede ver en Instagram.

Quijano denunció que una tintorería le echó a perder una de sus mejores chamarras y que luego de reclamar, el establecimiento se negó a hacerse responsable.

“No sé qué tanto voy a ganar o no voy a ganar pero me importa que la gente sepa de este establecimiento porque además, si la ves en la aplicación, tiene cientos de quejas, no hay una sola buena; moraleja: hay que leer las críticas antes de contratar un servicio”.

Apio Quijano prometió a sus seguidores que los mantendrá al tanto del trámite que está siguiendo en la Profeco, a donde en los próximos días acudirá para entregar la documentación que le piden.

“Muchas personas me pregunta cuál es la documentación que se necesita para levantar una queja. Con gusto si quieren les digo más adelante lo que se requiere”.

Explicó que lo más molesto es que “hoy por hoy no tengo ninguna respuesta de su parte”, por lo que confía que a través de las autoridades pueda resolver su problema.