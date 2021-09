"¿Apenas se enteraron?": José Joel ya sabía que Sara Salazar habría sido infiel a José José

Las Saritas siguen en el ojo del huracán después de que un amigo de José José señaló a Sara Salazar por haberle sido infiel al Principe de la canción cuando grababa la telenovela 'La Fea Más Bella'.

Esta versión llegó a oídos de José Joel, quien dijo a la prensa: ""¿Apenas se enteraron?".

Al parecer, todos los cercanos al cantante sabían que algo no andaba muy bien en el matrimonio... "Sí, yo no estuve ahí, pero sí se rumoraba mucho", comentó José Joel, sobre el presunto romance de Sara con el chofer.

"Honestamente, no tenemos ni nombre, ni foto, pero sí, dos o tres veces, se sabe, que dentro de todo, veía la manera de echarse su camita al aire", dijo muy seguro el hijo del Príncipe de la canción.

"Ya se sabía de manera personal. No se decía nada a nivel público, porque era la pareja de José José, pero nosotros no somos tontos- Todo esto ya se sabía tras bambalinas", y avisó: "Va a seguir saliendo mucho".

Comentó que nunca habló del tema con su padre: "No sé. Nunca hablamos de ello, por el respeto. Hoy no se trata de hablar más de la señora, pero todo lo que se conoce, te das cuenta que era capaz de eso y muchas cosas que están sobre la mesa".

Fue Cuauhtémoc Sánchez, compadre y ex colaborador de José José, quien habló con los medios de comunicación, y 'Ventaneando' transmitió las declaraciones en torno a la hija y viuda del cantante, a quienes tachó como "hienas".

"Estas hienas, no supieron hacer las cosas bien, los delincuentes siempre comenten un error", dijo.

Recordó que cuando José José grababa 'La Fea Más Bella', le prestó su coche, pero una tarde, descubrió el vehículo en la calle... "Me le acerco y era Sarita pero con otro tipo. Después me entero que ese tipo ella decía que era su hermano, pero era mentira, no era su hermano... Yo creo que era su amante".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!