Ante la resolución del caso de abuso sexual, el papá de Nath Campos nos dice: "Ya descansó"

El pasado 8 de septiembre, Nath Campos informó en conferencia de prensa que el proceso legal que sostuvo desde el 22 de enero, cuando denunció públicamente y ante las autoridades al youtuber Ricardo “N”, por abusar sexualmente de ella, había culminado.

Horas más tarde, Rix –como también es conocido– salió de la cárcel tras pagar una multa de 30 mil pesos. Sobre este delicado tema platicamos con el compositor Kiko Campos, padre de la joven, quien compartió cómo ha vivido esta situación con su hija y, entre otras cosas, nos dijo también qué palabras tiene para el agresor.

¿Qué opina de la resolución del caso de su hija? Es una etapa muy dura para ella, ha tenido un año muy oscuro, pero afortunadamente ya salió de ese proceso, el juez lo declaró culpable (a Rix) y tuvo que resarcir la pena con una sanción económica, eso lo donó mi hija para las asociaciones civiles que se dedican a apoyar a las mujeres que han sufrido maltratos, agresiones o que han sido violadas; entonces, creo que para ella finalmente fue un descanso después de tanto ataque, porque aunque mucha gente fue solidaria, hubo mucha que no, y con el solo hecho de que él se haya declarado culpable, es un alivio para ella.

Nath Campos denundió a Rix por abuso sexual. Foto: Instagram

¿Considera que la sentencia fue justa? A mí me dijo Nath: “El mejor arreglo al que pude llegar fue a éste, que él reconozca, que se disculpe públicamente, que haya una sanción económica y ese dinero vaya a dar a las asociaciones civiles que tanto lo necesitan, y que él cumpla con la ley”, y según los abogados, la gente que llevó el caso, fue lo más que se pudo lograr.

¿Cómo lograron salir adelante? Después de todo eso fuimos asimilando la situación, y pensamos que somos muy afortunados de tener esta comunicación y de que llegamos a un final de la mejor forma, porque siempre estuvimos juntos, y Nath siempre se sintió acompañada.

Finalmente, Nath marcó un precedente para muchas mujeres… Sí, de hecho, Nath ha visto todo el año a muchas personas que la han buscado, por lo menos ha visto a cien chavas y, según dice su abogada, más de dos mil o tres mil personas se han atrevido a denunciar o a tomar cartas en el asunto a raíz de lo de Nath. Y bueno, también creo que esta situación, de alguna forma, va a servir a toda la gente que hace mal uso de las redes sociales, porque hay gente que insulta con la mano en la cintura o cree que tiene derecho a opinar de una manera soez e impropia.

Sin duda, una gran lección de vida… Así es, si tomas como experiencia esto, Nath cometió muchos errores, porque esto lo vivió dentro de una serie de errores que no tendría que cometer porque ella es una mujer muy inteligente, con novio, familia, es una chava completa, no es que haya vivido sola, oscura, sin quién conversar, y ella me lo dijo: “Es una lección de vida tremenda”.

¿Qué le diría a Rix? No sé, me lo he preguntado… ¿Realmente tiene lo que se merece? O al revés: ¡pobre, todo lo que ha padecido y lo que le sigue!, pero lo que sí es un hecho es que perdió la dimensión de la realidad, perdió el piso porque sentía que era una personalidad y que eso lo eximía de muchas cosas, sintió que tenía derecho de actuar de cierta manera porque era “famosillo”, y por otro lado, las adicciones, todo eso lo llevó a no estar consciente, al menos eso quiero pensar, que no dimensionó lo que estaba pasando; creo que tendría que recapitular su vida completamente, revisar todo lo que pasó y por qué.

