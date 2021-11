Ansiedad, taquicardias y pérdida de memoria: María del Sol quedó con secuelas por COVID-19

El 10 de diciembre de 2020 María del Sol dio positivo a COVID-19, y aunque no le fue tan mal con la enfermedad, confesó a TVyNovelas que, a un año de contraer el virus, las secuelas persisten y son significativas; también nos compartió lo duro que fue atravesar esos momentos delicados justo cuando le avisaron que su mami había fallecido. “Me hicieron la prueba, salí negativa y corrí para estar con ella; sé que lo que vi fue el cascarón de mi madre, porque ya no estaba ahí”, recordó.

Hace un año te contagiaste de COVID-19… ¿Cómo estás? Así es, aunque no me fue tan mal, las secuelas sí han sido terribles, muy severas porque me han dejado con ataques de ansiedad, fatiga, taquicardias y con una pérdida de memoria muy significativa. De hecho, cuando estaba en ¿Quién es la máscara? y me estaban dando las indicaciones, yo decía: “Señor, ayúdame”. ¿Te pegó fuerte la enfermedad? No, mi oxigenación estuvo bien la mayor parte del tiempo, pero no me la pasé bien, tuve una Navidad difícil; sin embargo, también le vi el lado bonito, porque dentro de todo pude agradecer que tenía una casa y que no me faltó el pan, entonces sí, tuve una Navidad diferente y difícil, pero al final lo mejor es que estaba viva. En ese entonces, precisamente, fue cuando pasaste la situación de tu mami… Sí, mi mamá estaba en una residencia, donde ella decidió estar, y fue cuando me dio COVID- 19; de las cosas que más me pesaron fue que no podía verla, y el 29 de diciembre me habló la cuidadora de mi mamá para informarme que había fallecido.

Seguramente fue una experiencia muy difícil… Mucho, fue un shock emocional muy fuerte para mí, porque además, mi hermana tenía un problema severo de salud, y mi hermano vive en Guanajuato, y yo con COVID, decía: “¿Quién va a despedir a mi mamá?”.

¿Qué hiciste? Pues eso fue un martes y yo el jueves tenía programada mi prueba para saber si ya estaba libre del virus, quería que me cambiaran la prueba para el miércoles para poder ver a mi mamá, pero no se pudo, en ese momento estaba muy fuerte la pandemia, y conseguir una era muy complicado; en fin, me hicieron la prueba y salí negativa.

¿Alcanzaste a despedir a tu mamá? Sí, salí corriendo para estar con ella; sé que lo que vi fue el cascarón de mi madre porque ya no estaba ahí, estuvo 93 años con nosotros, y sé que la voy a volver a ver… Me dejaron estar 10 minutos con ella, pero fue bonito poder despedirla.

¿Cómo has logrado salir adelante a pesar de todo lo que has pasado? Es una decisión diaria, porque realmente tengo días terribles en los que no me quiero levantar, en los que estoy muy triste, deprimida y me enojo, pero tengo la decisión de salir y decir: “Señor, tú eres bueno y hoy tienes algo bueno para mí”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!