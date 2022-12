Anna Ferro tras dichos de Ingrid sobre Fer del Solar: "Tengo otra versión de los hechos"

En medio de la polémica que ha causado la entrevista que Ingrid Coronado concedió a Yordi Rosado, en la que contó su historia de todo lo que vivió con el conductor, platicamos en exclusiva con Anna Ferro, la esposa de Fernando del Solar, quien confesó que ha preferido guardar silencio por respeto a él y a sus hijos, y aseguró que todo se sabrá en su debido momento, pero ahora quiere honrar la memoria de quien fue el gran amor de su vida.

Sabemos que ha sido un año muy difícil para ti, ¿cómo estás? Quisiera encontrar la palabra exacta, pero no existe, es como entrar en un tobogán y no saber cómo salir… Pero me encuentro un poco más tranquila, sigo llorando todos los días, ya no cada cinco minutos como antes, estoy encontrando esa parte de entender y tener paz, estoy trabajando en mi ego, porque mi ego quisiera que él estuviera aquí, que nada de esto hubiera pasado, pero a lo mejor era el momento de que él (Fernando del Solar) partiera.

¿De qué forma has logrado salir adelante? Meditando… Creo que nosotros somos responsables, no de las cosas externas ni de lo que hagan las demás personas, sino de cómo reaccionamos o accionamos; entonces, siempre busco el lado positivo y aprendo de ello para poder salir, pero también lloro mucho, me doy el permiso de ser vulnerable, ya no quiero ser fuerte, he decidido no serlo… Ha sido difícil porque también tuve que acompañar a mi hija, ella vivió con nosotros 24/7, vivió con Fer 24/7, entonces ha sido… (suspira y se quiebra). Fer fue un padre para ella, y ya te imaginarás lo que ha sido acompañarla en esto, y aparte, todo lo externo que ocurre también; es algo que estamos trabajando juntas, las dos estamos en terapia…

Hablando de situaciones externas, ¿qué piensas de las recientes declaraciones que hizo Ingrid Coronado? Solamente puedo decir que siempre hay tres verdades en una historia: la de una parte, la de la otra y la verdadera, que está en medio, y yo quiero resguardar mi opinión; sé perfectamente lo que él vivió, y mi lealtad está hacia él, yo le creo a él, creo en la verdad de Fer porque viví cosas con él, y para mí, gracias a ella, a la mamá de sus hijos, él fue quien fue en ese momento y llegó a mí; su pasado lo trajo a un presente que soy yo. Ella es un pasado y yo soy un presente que estoy aquí, y honro eso, lo que él pidió para poder aprender y poder estar juntos, pero de lo que ella ha declarado y todo, yo me quiero guardar, porque yo tengo otra versión de los hechos y de las cosas.

Al final es triste, porque él ya no está para defenderse… Así es, ya no está él y no es nada agradable, pero todo (se sabrá) en su debido momento, ahorita no es momento por respeto a él, a mi hija, y también a sus hijos, porque se lo merecen, porque todos nos lo merecemos.

¿Cómo le haces para mantenerte tan prudente y serena ante las circunstancias? No te creas, también me enojo, lloro, me siento impotente ante la injusticia, porque muchas cosas se me hacen injustas, pero yo sé quién soy, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quería Fer, y eso me da paz; cuando tú estás tranquila por dentro, no importa lo que está pasando externamente, pero cuando no hay paz, necesitas hacer un torbellino para poder encontrar esa paz.

¿Cuál fue la mayor enseñanza que Fer te dejó en vida? Él era un hombre supernoble, paciente… y si algo le aprendí es la paciencia; además, siempre tenía una sonrisa, a pesar de que se sentía triste y deprimido porque no podía, físicamente, hacer muchas cosas debido a las 59 quimioterapias, las 20 radiaciones, y una fibrosis pulmonar… Mucha gente no lo sabe, pero él quería correr y jugar con sus hijos, porque a él le encantaba el tenis, el frontón y todo lo que tenía que ver con una pelota, y ya no poder hacer nada de eso le daba mucha tristeza; había días en los que le costaba mucho trabajo sacar fortaleza, pero también estaba muy optimista en esta parte de seguir aquí, con vida, tenía muchas ganas de mostrarles a las personas de todo el mundo que sí se puede.

¿Actualmente tienes alguna relación con sus hijos? Conviví muchísimo con ellos, pero no, y es normal, lo entiendo, mas no lo comprendo, que son cosas distintas; no tengo ningún contacto con ellos, no se me ha dado la oportunidad. Después de esa última vez que nos vimos en el funeral, de esa reunión que tuvimos, ya no los vi.

Imagino que es difícil procesar eso también… Sí, es muy difícil, porque no sólo es el duelo de que Fer se fue, también es la familia, para mí ellos eran como mis hijos, yo no tenía tres hijos, tenía cinco, y para Fer era igual. Sé que ella es la mamá y tiene su lugar, como siempre, porque así debe ser… pero (ellos) formaban parte de mi vida.

