Anitta prefiere hacer felices a varios: "Tuve una relación poliamorosa"

Más de 55 millones de seguidores (tan sólo en Instagram) y más de 500 millones de reproducciones en Spotify (en su canción más famosa) nos dejan claro que Larissa de Macedo Machado, mejor conocida en el mundo urbano como Anitta, se ha convertido en la cantante brasileña más importante del continente. Y desde Punta Cana, República Dominicana, en el marco de la sexta entrega de los Heat Latin Music Awards, la reggaetonera encendió el Caribe con sus declaraciones que aquí te presentamos.

Anitta, mujer maravilla… "¡Sí, me siento así! Pero no me comporto como tal, porque yo nunca me acuerdo de estas cosas. Yo soy muy simple y sencilla en mi manera de vivir; creo que tuve que pasar muchas cosas, porque en mi país (Brasil) es complicado que la gente se aleje de allá, cantar en otro idioma, ubicarse en otro país, y muchos me dicen: “¡Wow, esto no se suele ver”.

¿Te costó trabajo sincerarte en el documental que se hizo sobre tu vida? "Un poco, porque nunca esperé que me iba a mostrar así a la gente, pero yo soy muy abierta, hablo de todo sobre mi vida, no tengo muchos secretos, entonces, todo me sale natural.

Eres una de las mujeres más fuertes en el género urbano… "Me siento muy feliz, pero la gente no sabe lo diferente que es para nosotras tener éxito. Para los hombres es más fácil, y todo es más difícil para nosotras. Sólo hay que ver en la música, los charts, y preguntarse cuántas mujeres se ven ahí. Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, así que es importante que nosotras sigamos rompiéndola para hacer un trabajo grande.

¿Es cierto que tienes una relación con el cantante Lunay? "(Risas.) Primero quiero aclarar que yo no utilizo esas cosas como estrategias; en la música y la carrera hay que ser exitoso por uno mismo. A mí no me gusta hacer cosas fake (falsas) ¡eso jamás! Yo soy muy sincera, sólo puedo decir que nos estamos conociendo, somos amigos. Lo conocí hace poco tiempo, ¡así que no sé!

Fuiste pareja de Maluma, ¿qué fue lo que hizo que se separaran? "¡Eso fue hace mucho! En esa época yo no cantaba en español, ambos estábamos chiquitos. Hoy en día es un amigo gigante. Es una persona que amo demasiado, pero no recuerdo por qué no seguimos. La mayor parte del tiempo yo estaba en Brasil y no salía; creo que fue por eso.

¿Tuviste algo que ver con J Balvin? "¡No, él es mi hermano! Sólo somos amigos. Al rato la gente va a decir que la mitad de la industria ya vino conmigo, y no es que sea mentira, pero no hay que poner nombres (risas).

¿Te darías la oportunidad de ser poliamorosa? "¡Ya lo hice y fue increíble y perfecto! Yo lo logré con dos tipos que estaban de acuerdo. Salimos juntos, uno de un lado y otro del otro, y fue increíble, en España.

¿Con cuál de las personas en la industria compartes tus sueños y momentos íntimos? "J Balvin; ahora que tiene hijos lo estoy molestando porque no tiene mucho tiempo, pero sí es una persona con la que hablo mucho de la vida. También con Lunay (risas). Becky G es una amiga que amo, al igual que Nati Natasha y con Will.I.Am. Me siento afortunada de tener muy buenos amigos.

¿QUIÉN ES ANITTA?

Anitta nació exactamente en el barrio de Honório Gurgel en Río de Janeiro, Brasil. Se convirtió en cantante y actriz, pero lo que no todos conocen sobre ella es que era una chica muy estudiosa que tomó clases de baile desde temprana edad y sacaba las mejores calificaciones (en las escuelas de Brasil e Italia siempre destacó). Ella quiso independizarse a los 16 años, pues se dio cuenta, desde temprana edad, de que valora mucho su libertad y que le gusta estar al mando de su propia vida en todo momento. Hoy se ha convertido en una de las exponentes del género urbano más importantes a nivel internacional.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!