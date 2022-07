Angelique Boyer: su camaleónica y voluptuosa transformación

Angelique Monique-Paulette Boyer Rousseau nació el 4 de julio de 1988 en Saint Claude en Francia. Por su larga trayectoria como actriz, en México es una de las consentidas en las telenovelas y hasta considerada una.

Ha ganado dos premios TVyNovelas como Mejor Actriz Protagónica por 'Teresa' y ‘Tres veces Ana’. Ya tiene 34 años y una carrera artística envidiable.

Durante su cumpleaños el 4 de julio de 2022, escribió en Instagram: “Último día de #33 años Que año tan bello, muy agradecida por lo vivido, aprendiendo a disfrutar más de los pequeños detalles, lo que realmente es valioso, madurar en muchos sentidos y al crecer recordar que lo mejor es alimentar esa niña interna, sin juicios ni prejuicios, sin expectativas, más adaptable y positiva con la circunstancias, no parar de avanzar y sobre todo; no depender de nada y que nadie tenga que cargar con mi proceso. Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan, a los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan también. Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. Vamos por este nuevo año con todo!”.