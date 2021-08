Angelique Boyer se topó con la envidia en sus inicios: "Yo decidí no hacer así mi carrera"

Cuando Rosy Ocampo le ofreció protagonizar Vencer el p@sado a Angelique Boyer, la actriz se encontraba en un dilema, pues en sus planes no estaba grabar telenovela este año, sino descansar su imagen luego de su trabajo en Amar a muerte e Imperio de mentiras. Sin embargo, la propuesta deslumbró por completo a la nacida en Francia, pues además de una historia atractiva y original, el hecho de tener trabajo en plena pandemia la hizo valorar las oportunidades y aceptar un nuevo reto al lado de su pareja, Sebastián Rulli.

Ahora, convertida en una inteligente científica llamada Renata, la artista conquista a la audiencia que hace del melodrama lo más visto en su franja de horario, derrumbando por completo a la competencia más cercana. De este éxito y de los tropiezos que debió enfrentar al inicio de su carrera nos habla Angelique en entrevista con TVyNovelas desde una locación ubicada en la lujosa zona de Santa Fe.

Habías comentado que querías darte un año sabático al concluir Imperio de mentiras, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de planes? "Definitivamente, la parte de su producción, de sus productores, y el hecho de hacer una historia original, de ser parte de una trilogía que ha funcionado muy bien, y de estar todavía en medio de una pandemia, entonces, el poder trabajar en estas circunstancias es una bendición, así que no hubo mucho qué pensar (risas)…

Es que, además, uno no puede hacer muchos planes… "Claro, es que son oportunidades que hay que saber aprovechar, y más viendo cómo está la situación. Por eso dije que sí. Yo espero que esta historia sea de esas que recordemos y que siga atrapando a la gente como lo ha venido haciendo.

¿Para darle vida a una científica tuviste que estudiar mucho? "Sí, trato de hacerlo de la manera más honorable como mujer, además, porque las científicas siempre han sufrido por ser mujeres en este gremio… Entonces sí hubo la cercanía a una bióloga, que es mexicana, se llama Paulette y tiene 30 años que ya trabaja en un laboratorio… ¿Qué aprendiste de ella? Desde cómo manejar una pipeta, la forma en la que se mira a través del microscopio, la forma en la que están pensando, sacando conclusiones y números, buscando hacer pruebas constantemente. Porque estas mujeres todo el tiempo están pensando.

¿Qué es lo que más admiras de Renata? "Me gusta que sea una mujer que no sólo piensa en una pareja, en esa estabilidad, pues eso ya lo tiene en su hogar, entonces, ella lo que quiere es trabajar, salir adelante, cumplir el sueño de un kit en el que ha estado trabajando desde que estaba estudiando la carrera, pero sus sueños se ven un poco truncados por un hombre. Ahí es donde ella está alejada de las ganas de volver a encontrarse con un amor.

¿Le rendirá ella un homenaje a las mujeres de México? "Por supuesto, como todo lo que hace Rosy en estas telenovelas de la marca “Vencer”, creo que trata de empoderar a la mujer; ella hace que, a través de las situaciones, sean mucho más comprensivas y empáticas entre ellas. Lo lindo es que no necesitas ser amiga de esa persona para apoyarla, ayudarla y tenderle la mano, y ese es un mensaje que hoy en día sí necesitamos, porque creo que muchas veces nos educan con competencia, y los mismos estereotipos nos hacen competir. Eso, yo creo que es algo que vamos a conocer de cerca en esta historia.

¿Te ha tocado lidiar con la competencia en este medio? "Sí, puedo decir que muy al principio de mi carrera, que estaba muy chiquita, sí existía eso, y cuando lo conocí no me gustó.

No me gustó la envidia, me parece un sentimiento en el que una pierde mucha energía, y que más allá de sacarte adelante, te hace sentir menos y te genera más conflictos mentales y psicológicos. Yo decidí no hacer así mi carrera, no ser así como mujer, como compañera, sino todo lo contrario, creo que siempre que he tenido a algún compañero o compañera en escena, he tratado de ser generosa, de darles su lugar, de sumarles y no restarles. Entonces, creo que, si hacemos unión y equipo, todo será mucho más sencillo, más alegre, y además habrá más éxito.