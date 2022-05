Angelique Boyer nos cuenta cómo la pasó con Sebastián Rulli en Francia y España

Aunque a ellos les encanta la playa, el sol y el sonido de las olas, esta vez, Angelique Boyer y Sebastián Rulli prefirieron el frío de Europa y se reencontraron con sus familiares en un inolvidable viaje que les llenó de amor el corazón. La actriz de éxitos como Teresa y el galán de la recién terminada telenovela Los ricos también lloran, tuvieron, por primera vez en mucho tiempo, un descanso en sus agendas de trabajo que les permitió darse una escapadita al viejo continente, junto con Santi, el joven hijo del actor que disfrutó en compañía de sus primos, abuelos y tíos.

Ahora, de vuelta en México, Angelique graba algunas participaciones especiales en la telenovela Vencer la ausencia y en el programa Me caigo de risa, que podremos ver en los próximos meses a través de la señal de las estrellas. De eso y del tipo de proyecto que la haría regresar a la pantalla nos habla en entrevista la intérprete nacida en Francia.

Vas a estar en las próximas galas de Me caigo de risa, ¿cómo te recibieron los hermanos disfuncionales? Ha sido increíble, la verdad es que el programa ha mejorado muchísimo y ellos son unos genios. Yo me río mucho viéndolos en mi casa y no había coincidido en que pudiera venir, entonces me hizo feliz volver como invitada, porque me la pasé muy bien.

¿Eres una mujer extrema, así como te vamos a ver en el programa? Creo que soy más extrema en mi propia vida. Quizá nunca soy tan divertida o tan chistosa, no hago en casa este tipo de juegos, y creo que deberíamos hacerlos más seguido.

Además, es una forma de que el público te vea en otra faceta… ¡Claro! Es que no hay nada mejor que venir a un programa a reírnos, porque la risa es auténtica y las cosas que pasan también, más si es al lado de personas tan talentosas que llevan 300 programas, y hay mucho que aprender de eso.

También estuviste en las grabaciones de Vencer la ausencia, ¿qué tal esa experiencia? Muy bonita, realmente no estaba muy segura de si íbamos a pasar estafeta en esta versión, pero me da mucho gusto haber sido parte de una saga tan bonita que se acerca tanto al público con un mensaje que toca muchas fibras. A mí me da mucho gusto que me hayan llamado porque creo que viene una historia muy intensa; para mí es un verdadero honor ser parte de un primer capítulo, aunque sea sólo una participación especial; estoy muy feliz de haberlo hecho.

Te vimos muy feliz con Sebastián Rulli en sus vacaciones por Europa, ¿qué les permite hacer este tipo de viajes? Ahora nos lo permitió el tiempo, porque gracias a Dios coincidimos en que él terminara Los ricos también lloran y que yo no tuviera proyecto, algo que no había pasado en muchos años. Entonces se nos hizo y estuvo muy bien, muy enriquecedor para el alma.

¿Los une más como pareja? Exactamente. Y las vivencias con la familia, después de la pandemia, podernos abrazar más y todo eso, se agradece muchísimo.

¿Fue como un reencuentro para ti con tu familia? Sí, aunque yo viajé en octubre a Francia y eso me permitió estar con mi familia. Pero ahora estuvimos más tiempo en España; sin embargo, pasé a ver a mi abuela que está un poco delicada de salud, y también pudimos estar con mi papá, con mi hermano y los sobrinos, que crecen a granel.

¿Qué es lo que disfrutan más, los paisajes o la comida? Pues los paisajes, como es tan diferente, creo que uno ve cosas distintas y eso nos gusta también. En cuanto a la comida, la verdad es que extrañaba mucho mi picante, y pues, en general, lo que más disfruto es estar con la familia.

¿Qué es lo que actualmente te genera paz y tranquilidad? A mí me da paz estar en contacto con la naturaleza, saber que mi familia está bien, estar con Sebastián... Creo que esa mi mayor paz, sin duda.