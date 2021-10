Angélica Vale revela que lloró de verdad en escenas de Acapulco e 'La Fea Más Bella'

Angélica Vale soñó con protagonizar una telenovela exitosa en Televisa, y se le cumplió con 'La fea más bella', que no solo cambió su vida profesional, sino también la personal, al renacer y aprender a quererse a sí misma.

Así lo confesó en entrevista con Yordi Rosado, en la que confesó que le causa mucha emoción recordar que Lety Padilla Solís representó encontrar el cariño del público, a partir de un personaje que tiene mucho de ella.

"Me acuerdo ver a niñas disfrazadas de Lety, imitándome cómo bailaba. Yo hasta la fecha me lleno de emoción porque por fin alguien me imitó y una cosa que era muy mía porque ese baile de Lety era como yo bailaba para hacerme la chistosa en las bodas, de ahí mira ya llegó la arrítmica. Le di muchas cosas a Lety porque yo era Lety, de verdad".

"Yo me creía fea... bueno, yo sabía que no estaba tan tirada a la calle, pero como en la vida emocional no me había ido bien y me partían el hocico a cada rato, y yo me dejaba porque mi autoestima era así (chica)...".

En medio de las grabaciones de 'La Fea Más Bella', Angélica Vale se entusiasmó con una persona de la que estuvo enamorada pero él no le hacía caso. Fueron varios trancazos con varios momentos de mi vida, que el último fue durante La Fea Más Bella... Nunca fuimos pareja, pero yo siempre creí que sí. Yo estaba tan segura que yo era la mujer de su vida... Tampoco lo culpo a él, tenía mucho que ver mi forma de ser, mi forma de regalarme.

Angélica Vale recordó que ese momento de su vida repercutió en 'La Fea Más Bella'... "Todas las escenas de las lloradas de Acapulco, todas, eran lloradas de verdad".

"Fue horrible, pero fue bello porque me empecé a curar ahí. Porque Salvador Garcini (director) me dice '¿sabes por qué no se acaba la telenovela?' Porque no te quieres, tú no has entendido a Lety. Lety se está empezando a querer y tú no te quieres. Dios hace las cosas por algo.

En el proceso, Angélica leyó y un día pasó lo mejor: "Un día me levanté y me quité la mochila del divorcio de mis papás, del coraje que tenía de todos esos años... De todo lo que traía cargando. A mí de chiquita me tramaron mucho por no parecerme a mi mamá, yo tenía el diablo de mi papá, no el ángel de mi mamá, así me lo dijeron muchas veces. Entonces yo traía muchos traumas yo y de pronto me quité esa mochila. Y sí, es como estar en un cuarto oscuro y prender la luz".

Y concluyó: "Puedo ser feliz, puedo tener paz, puedo quererme y valorarme, no duele nada. Incluso este chavo está perdonadísimo, porque fui yo. No pasa nada. Si no tengo dinero, cómo te voy a prestar dinero. Si no me quiero, cómo voy a querer".



