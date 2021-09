Angélica Rivera volvió con un mensaje contundente: "Ya he tenido suficiente"

Desde que dejó la escena pública como primera dama de México, mucho se comenta sobre el regreso de Angélica Rivera a la televisión, pero sin nada concreto, por el momento solo da de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales.

Así ocurrió en días recientes, cuando publicó en sus historias de Instagram un mensaje que le podría quedar a cualquier persona que haya enfrentado un miedo que lo paralice.

Así lo escribió: "Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más.

Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman... Confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos".

El perfil de Angélica Rivera es privado, pero su hija Sofía Castro compartió lo que publicó su mamá, así que eso impulsó a que se hiciera viral.

Mientras tanto, muchos de los fans de Angélica Rivera anhelan su retorno a las telenovelas. Incluso el padre de sus hijas, José Alberto Castro, ha dicho que en caso de encontrar un proyecto perfecto, motivaría a su ex a regresar a los foros.

"Cuando tenga la historia me gustaría proponerla, sí; Angélica es una excelente actriz, esperemos que más adelante se pueda dar, no necesariamente tiene que ser conmigo", dijo a 'Ventaneando' a finales de julio.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!