Angélica Rivera de regreso a la TV: "Tiene ganas de reencontrarse con su público"

Tras confirmar en 2019 su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se ha mantenido alejada de los reflectores, dedicando su tiempo a ella y a sus hijas: Sofía, Fernanda y Regina Castro, a quienes procreó con el productor Alberto Castro. El último proyecto televisivo en el que vimos a la actriz fue en el exitoso melodrama Destilando amor, en 2007, el cual protagonizó junto a Eduardo Yáñez. Ahora, al parecer, después de 15 años, la Gaviota está lista para regresar a las telenovelas, así lo confirmó en exclusiva a TVyNovelas su hija Fernanda Castro, quien estuvo en la presentación de la telenovela Corona de lágrimas 2, la cual produce su padre.

Te vimos muy contenta durante la presentación de Corona de lágrimas 2… Así es, estoy superorgullosa de mi padre, de sus proyectos, y si puedo estar con él y apoyarlo en momentos tan importantes como éste, qué maravilla, ¡me llena de emoción! Hace 10 años se estrenó la primera parte de la telenovela, yo tenía 12, ¡imagínate!

¿Qué tanto han cambiado las cosas para ti en este tiempo? Mucho. En ese tiempo probablemente estaba terminando la primaria, tomando clases de música, ¡era una niña!, y ahora ya terminé mi carrera musical en Boston, en Estados Unidos.

¿Te dedicarás a hacer una carrera como cantante? Sí, de hecho, el viernes 26 de agosto estrené la canción Me da igual, la cual está disponible en todas las plataformas, me gusta mucho componer, y en los siguientes meses seguirá saliendo más música que he ido preparando desde hace un ratote.

¿La actuación nunca te llamó la atención? No y sí, creo que lo que no me gusta de actuar es el hecho de verme, me pongo muy nerviosa, supongo que por eso me interesa más el teatro que la televisión, porque es el momento y ya. Además, siempre me ha gustado estar detrás de cámaras, la producción.

Eres más tímida que tus hermanas… En ese sentido, ¿qué tan difícil ha sido para ti enfrentar las críticas o las notas negativas que de repente se han publicado sobre ti o tu familia? Supongo que te acostumbras, pero sí puede llegar a ser incómodo, raro… Es difícil, pero pienso que mientras sepas la persona que eres, desde el fondo de tu corazón, es lo único que cuenta, porque al final creo que lo que te choca te checa, y si se trata de puro hate (odio, hacer comentarios negativos a otros, los conozcan o no), envidia, o el reflejo de la misma persona, pues no me afecta porque sé que no es verdad.

Finalmente, siempre has estado más alejada de los reflectores… Sí, un poco, pero supongo que iré entrando cada vez más debido a la música; eso me emociona, y lo demás, supongo serán gajes del oficio, pero tengo a los mejores maestros del mundo (su papá y su mamá), y ellos me apoyan muchísimo. A mí y a mis hermanas siempre nos dan consejos y están ahí para nosotros, literal, mi familia es mi fuerza.

Hablando de la familia, mucho se ha hablado del regreso de tu mamá a las telenovelas, ¿lo hará? Sí, mi mamá va a regresar a trabajar, ya se irán enterando, pero estoy muy emocionada porque desde chiquita he visto cuánto ama su trabajo; de las cosas que más admiro de ella es la actuación, y me emociona mucho verla de regreso y estar con ella en todo su proceso creativo, porque al final todo es arte, y a mí me encanta el arte, así que verla trabajar otra vez va a ser muy emocionante. Tiene todas las ganas de reencontrarse con su público.

