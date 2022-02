Angélica Aragón vuelve a Televisa por la puerta grande y nos dijo esto en exclusiva

Llega media hora antes de su llamado, dando ejemplo de disciplina. Son las 3 de la tarde en el municipio Xalatlaco, ubicado a 90 minutos de la Ciudad de México, y Angélica Aragón va directo a la habitación del rancho El Camino, que funciona como camerino. Ahí comería junto con su esposo y la arreglarían para comenzar su escena. No lleva nada de maquillaje, la cara lavada refleja una belleza madura sin retoques ni bótox, muy utilizado por algunas de sus colegas que tratan de detener el paso del tiempo.

La señora es recibida como una reina ; una vez lista, el personal de producción la acompaña en su recorrido por la locación y la traslada en camioneta hasta el set para no arriesgarla en el camino de piedras que bordea el área donde grabaría al lado del actor Salvador Sánchez, quien hace de Chente a sus 80 años.

“TENGO AMISTAD Y RELACIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR JUAN OSORIO”

Foto: José Luis Ramos



Convertida en Dalia, una reportera que, en la ficción de El último rey. El hijo del pueblo, entrevista al cantante haciendo un repaso por los momentos cumbre de su vida, la primera actriz se impone e intimida a los técnicos. Cuando le dan instrucciones sobre el uso del micrófono, la protagonista de Vivir un poco les advierte que ella sabe cómo lidiar con esos aparatos, pues hace televisión mucho antes de que ellos nacieran. Ahí, en medio del atardecer con un hermoso paisaje de fondo, la estrella hace gala de su talento, sin nervios, segura y con la emoción a flor de piel que se evidencia en el brillo de sus ojos verdes. “Yo tengo amistad y relación de trabajo con el señor Juan Osorio desde hace muchísimos años, creo que lo primero que hicimos fue Madres egoístas, que precisamente dirigía el señor Salvador Sánchez, así que nos une una amistad de mucho tiempo, somos amigos, hay una confianza muy grande y por eso estoy en este proyecto.

"Ya tenía mucho sin estar en televisión, y eso se debe al tiempo que le ocupa a uno, entonces, como había dedicado la mayor parte de mi carrera a las telenovelas, quise estar disponible para el cine, por eso he hecho una gran cantidad de películas en los años recientes, eso me ha traído enormes satisfacciones”, dice Aragón sobre los motivos que la llevaron a permanecer ausente de la pantalla chica.

La primera actriz, que nos regaló cinco minutos mientras caminaba al vehículo que la trasladaría a otra grabación, cuenta cómo en septiembre del año pasado hizo una ópera prima en Monterrey que la atrapó por el tipo de género que manejaron:

“Era thriller, algo de terror, que no es el más usual en el cine mexicano, y me encantó la experiencia, los efectos. Vamos a ver cómo queda finalmente. También trabajé en el estado de Chiapas en otro filme, El águila y el gusano; tiene un gran reparto y me dio mucho gusto volver a coincidir con la directora Guita Schyfter, porque ella también estudió en Inglaterra, ella cine y yo teatro, pero participé en su primer corto hace más de 40 años, y estos siempre son reencuentros muy hermosos. Mi hija María debuta como actriz en esa película, con un papel importante, eso nos tiene felices”.

“MI PADRE ESCRIBIÓ LA LEY DEL MONTE”

Foto: José Luis Ramos



En cuanto a la serie El último rey. El hijo del pueblo, que se estrena por las estrellas el 14 de marzo a las 20:30 horas, la artista manifiesta estar complacida, “porque no es necesario recordarle al público que una de las canciones más populares de Vicente Fernández fue La ley del monte, escrita por mi señor padre, José Ángel Espinoza ‘Ferrusquilla’, y eso me vincula a una historia de mucho tiempo, de muchas circunstancias compartidas con don Vicente en particular, ya que fueron muy amigos mi papá y él, sobre todo en la época de lanzamiento más importante de Vicente”.

Angélica revela que, en algún momento, estuvo en el rancho Los 3 Potrillos, y recuerda que el ya fallecido Charro de Huentitán la recibió con cariño y hospitalidad. “Luego hice una película con Alejandro Fernández y Jaime Camil, de Alfonso Arau, que se llamó Zapata, y ahí conviví con su hijo. Ahora estoy interviniendo con sumo respeto en este proyecto; es muy interesante que el personaje que yo interpreto no existe en la vida real, pero podrías ser tú, porque hago de periodista. Es una mujer que lo entrevista en la última etapa de su vida, es una conversación larga de varias sesiones, tocando desde el nacimiento, la infancia, la juventud, los éxitos, pero también los tropiezos, los dolores, porque Cuquita tuvo muchos abortos, había un problema ahí de la sangre, y en la historia me toca equilibrar lo luminoso con lo oscuro para hacer un relato que, de alguna manera, se acerque a lo que fue este hombre que tanto admiramos".

