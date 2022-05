Ángela Aguilar confiesa que busca que su imagen como cantante y mujer "sea buena"

La familia Aguilar, incluido Pepe, Ángela y Leonardo, posaron para una sesión inolvidable ante el fotógrafo Christopher Armenta, que presenta la revista CARAS en su más reciente edición.

En entrevista con Jorge Alférez la cantante confesó que sí siente cierta presión por ser un ejemplo a seguir...

"Yo creo que sí, pienso que es una gran responsabilidad y una posición que se me ha impuesto al ser mexicana y americana, sin embargo, creo tener muy presentes mis raíces".

Ángela admitió: "Yo quiero que mi imagen como cantante y como mujer sea buena, y que si mis seguidores se meten a mi perfil no vean algo malo, sino que vean lo bueno, que me conozcan y vean que disfruto jugando con mis perros, estando con mis caballos, conociendo mi música, viendo mi ropa; creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo".

Respecto a convertirse en una figura que enaltezca las raíces mexicanas, pero que conecte con las nuevas generaciones, compartió:

"El corazón de las nuevas generaciones está lleno de mexicanidad y yo creo estamos aprendiendo, como generación, a amar nuestras raíces y a crear con base en ellas. Es muy padre ver a niñas más chicas, cantar canciones típicas de mis abuelos desde “La chancla” hasta “La basurita”. Creo que antes no se veía tanto eso. Hoy, los más jóvenes han apostado por el amor a México".

Ángela también contó qué es lo que la inspira:

Me inspira México, las mujeres poderosas, las flores, los pianos, las guitarras, mi papá, mi hermano, mis tristezas, mis sonrisas… me inspira estar viva. Cada cosa te puede inspirar, pues basta con abrir los ojos y ser testigos del momento en el que estamos vivos.