Anette Michel y su sorpresiva llegada al programa 'Hoy'

Mientras Galilea Montijo se toma unos días de descanso en Baja California Sur, Anette Michel fue la conductora invitada en el programa 'Hoy' este lunes 14 de junio.

La presentadora llegó vestida de blanco con un cinturón negro, situación por la que bromeó con Andrea Legarreta, pues ella también apareció de blanco, con un pantalón similar al de Anette.

Junto a Raúl Araiza y Arath De la Torre, bromearon sobre cómo se pusieron de acuerdo para salir al aire vestidos similares, pero eso sí, le dieron una calurosa bienvenida a 'Hoy'.

Se trata del regreso de Michel a los programas matutinos, pues recordaremos que tras darse a conocer como actriz, era la conductora principal de 'Tempranito' en TV Azteca.

Durante 8 temporadas lideró 'Masterchef México', pero su ciclo ahí terminó. Al menos eso da a entender con sus visitas a Televisa.

Hace unas semanas apareció en el programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, y ahí comentó que no tiene contrato con ninguna televisora, por lo que puede aceptar invitaciones.

“Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”, confesó Anette al programa 'Todo para la mujer' de Maxine Woodside.