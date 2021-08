Anette Michel aparece sin maquillaje y nos habla de su próximo personaje en Televisa

Anette Michel se está reintentando después de varios años dedicada a la conducción, pero ahora que volverá a las telenovelas en una producción de Televisa, sorprendió a sus seguidores al aparecer sin maquillaje.

"¿Tienes 50? Pasa la receta", escribió alguien de sus miles de seguidores en Instagram que la llenaron de piropos porque su belleza al natural perdura con el paso del tiempo.

Así, por la puerta grande, y tal como lo soñó, entra Anette Michel a las telenovelas de Televisa después de una carrera de muchos años en TV Azteca, televisora que le permitió explorar la actuación y la conducción.

Ahora, la artista se vestirá de maldad para darle vida a la villana en la nueva producción de Ignacio Sada Madero basada en la historia de Viviana (1978), y que tiene como protagonistas a Brandon Peniche, Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera. De este nuevo reto nos habló la intérprete en una entrevista que deja clara su emoción por volver a lo que tanto ama.

¿Cómo es que llegas a esta telenovela? "La verdad es que ya tenía un par de años tratando de regresar a la actuación; lo extrañaba muchísimo, porque a lo largo de mi carrera pude combinarlo siempre con la conducción, que también adoro. Ahora, con este proyecto, estaré de vuelta, y eso me tiene muy contenta.

¿Hiciste casting para quedarte? "Sí, me invitaron a hacer un casting, fui a hacerlo, y me llamaron después para decirme que me había quedado con este personaje. Y me encanta, me parece una mujer increíble, con muchos matices, eso es lo que una como actriz siempre pide, un rol que tenga muchas facetas, que pueda jugar con diferentes emociones, por eso estoy tan feliz.

Anette Michel. Foto: instagram

¿Serás una villana cuyas acciones son justificadas? "Yo diría que se justifica completamente por su pasado y por sus circunstancias. Pero más que una villana, es un ser humano de carne y hueso, pero que como todo en la vida, depende de cómo te va, así te comportas. Recuerdo que en las clases de actuación lo que nos decían era que el estado de ánimo es exactamente lo que hace que uno reaccione de una determinada manera o de otra.

¿Igualmente le harás la vida de cuadritos a la protagonista? "Sí, es una persona que independientemente de sus circunstancias no se tocará mucho el corazón para tratar a los demás. Entonces, sí va a mortificar a la protagonista a lo largo de la historia, ¡pobrecita Alejandra! (risas).

Entre tantos personajes que has hecho, ¿cuál es el que se parece más a ti o con el que te sientes más cómoda? "Híjole, es que lo que más me gusta de ser actriz es que los personajes no se parecen a mí. Esa es la parte que disfruto, porque vivo una vida muy clásica, o sea, Anette Michel tiene una vida muy regular, soy una mujer que vive en su casa, con un matrimonio de muchos años, tengo una familia, y me siento común y corriente en todos los sentidos. Entonces, el hecho de poder interpretar a una mujer, que no podría tener ni un pelo de ella, es lo que más me gusta.

La gente te ha aclamado en las redes con este regreso a las telenovelas, ¿cómo tomas estos comentarios? "Tengo un público muy fiel que me quiere mucho y me apoya. Siento que a lo largo de los años, y gracias a las redes sociales, uno puede saber lo que piensan. La verdad es que lo que más me asustaba era ver cómo iban a tomar el cambio, pero la verdad es que está sucediendo en una época en la que muchos vamos y venimos. Está pasando de una forma extraordinaria, porque ya no es lo que sucedía hace unos 10 o 15 años; ahora son empresas con aperturas muy distintas, y eso también, tanto el público como mis seguidores, lo apoyan al cien por ciento.

