Anel busca llevar su historia de amor con José José a la TV ¡para limpiar su nombre!

La serie de José José que hiciera Telemundo hace cuatro años todavía causa ruido en la vida de Anel Noreña, su segunda esposa. Y aunque ha pasado cierto tiempo, la actriz y colaboradora del programa Hoy espera que, en algún momento, esa versión que presentó el canal estadounidense se revierta por la historia que verdaderamente vivió con el Príncipe de la Canción mientras eran marido y mujer. Anel está clara, quiere limpiar su nombre y el del padre de sus hijos, pues considera que no todo lo que se dijo en el proyecto fue cierto.

“No todo eran desgracias y tragedias”, nos dice la artista en entrevista exclusiva, mientras hace un llamado a los productores de telenovelas para que se inspiren en su matrimonio con el astro de la música y lleven a la pantalla un libreto no sólo rosa, sino aspiracional.

¿Es cierto que te gustaría hacer una serie sobre la vida de José José? No. Bioserie no sería, pero tengo un plan muy bueno. Por lo pronto estoy fascinada con mis segmentos en el programa Hoy, van muy bien, tenemos maravillas para presentarle a la gente de mi edad, acuérdate que yo soy 40- 80, entonces estamos todas sanas, cuidándonos como desde el primer día; yo creo que ese ha sido mi éxito.

Pero estaría bien una serie desde tu perspectiva, ¿no crees? Sí, también; a lo mejor cuando pase un poco más de tiempo. Me gustaría presentarle a la gente al José romántico, el José que realmente fue y que nunca salió en la mentada serie que le hicieron, porque fue una serie de derrotas, de abusos, muy horrible. Yo pienso que José tuvo un momento muy bonito, que fue a mi lado, y eso es lo que me gustaría contar, sobre todo el tema de las serenatas; eso nunca lo he contado porque no se dio la oportunidad, siempre ganaba lo amarillista.

Tal vez podrías contar tu historia de amor… ¡Claro! Y además, el éxito mundial que tuvo José, porque en la serie parece cualquier idiota. No tenían ni idea de quién era José, entonces, como yo sí la tengo, por ahí andaría.

¿Y cuál sería la Anel que quisieras mostrarle al público? Ahorita no tengo ninguna Anel pendiente, simplemente mi vida es hoy día, nada más, ni atrás ni adelante.

Los productores podrían inspirarse en ti para una serie muy rosa… Sí, como una novela de una persona mayor con capacidad para muchas cosas, eso sería muy padre. Si en algún momento se les ocurre, sería algo maravilloso.

Dices que la gente no conoció al José romántico, pero, ¿qué más le faltó conocer al público? Conocieron una bola de facetas que eran horrendas porque todo se lo llevaba el alcoholismo y otros aspectos horribles que se presentaron en esa serie. La verdad es que no fue así siempre, por lo menos no cuando vivimos juntos.

¿Cómo era el Príncipe de la Canción en casa? Lindo, sencillo, bonito, creativo.

¿Ayudaba en el quehacer? No, claro que no. Nuestra casa era un castillo con todos los servicios y la opulencia en la que vivió el príncipe siempre.

¿Eras como una reina en el palacio? Claro, y para nosotros él era un rey. Era un príncipe sólo para el público. Entonces, ¿podrías decir que fueron muy felices? Tuvimos una vida hermosa.