Anel advierte que cobrará a su hija Marysol si usa a José José como marca

Después de meses de ruptura, parece lejana una reconciliación entre Anel y su hija Marisol Sosa, sobre todo ahora que ya advirtió que le cobrará como a cualquier persona si se atreve a usar a José José como una marca para cualquier producto.

Y es que se habla que la hija del Príncipe quiere lanzar a la venta un tequila, por lo que la heredera universal confirmó que procedería contra ella si pretende utilizar a su padre como un producto para poder vivir.

Marysol y José Joel se distanciaron.

En entrevista con Maxine Woodside, Anel reveló: "Parte de mi herencia es la marca, el nombre y todo lo que conlleva. Ella no me ha dicho nada, no sé nada de ella, pero yo creo que se va a meter en un problema porque el nombre es mío".

Explicó que si Marisol se presenta como la hija de José José, "como familia, no va a pasar nada... Pero si no, le voy a tener que cobrar como a la demás gente que le he cobrado si utiliza el nombre del Príncipe o cualquier cosa parecida, porque mías son las marcas".

MIRA ESTO: "SOY LA FAMILIAR QUE AÚN BUSCA JUSTICIA", DICE MARYSOL SOSA

"Si ella insiste con que ya no soy su familia, sino soy su familiar, pues también su papá es su familiar y no lo va a estar usando como meal ticket (producto para vivir)... Si ella está inventando o tratando, bueno, pues si lo quiere tratar fuera de la familia, pues le va a costar, ni modo, porque entonces su papá es un producto, el cual ellos utilizan para vivir, ¿no?”, explicó Anel.

Además, la mamá de Marysol criticó la idea de que pretenda vender un tequila, pues recordó que "el alcohol fue lo que destruyó nuestras vidas".

Sin embargo, dijo que si se ponen de acuerdo como familia, "y nos abrazamos y nos perdonamos, órale... Ahí su papá es su papá. Pero si no está en la familia, pues va a ser un producto con el nombre de José José, pero el nombre es mío".

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne