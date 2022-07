Anel admite que sus hijos no se hablan y dice de Marysol: "La perdí"

Desde hace varios meses se rumoraba que entre los hijos de José José no había comunicación, debido a que José Joel no se ha vacunado contra la COVID-19, y su hermana Marysol Sosa es muy cuidadosa al respecto.

Así que finalmente, Anel Noreña dio la cara y confirmó que ella también está distanciada de su hija. Llegó al programa Hoy y contó que en una reciente reunión familiar, Marysol la condicionó para asistir, pero sin José Joel.

"Él no tiene por qué vacunarse", dijo Anel para defender a su hijo y admitió: "En efecto hay un distanciamiento".

Dijo que está triste por no tener contacto con su hija, quien dijo que ella ya tiene a su familia, y Anel es su familiar. "La perdí", dijo la actriz, quien asegura que ya la buscó para reconciliarse.

Sin embargo, Marysol le dijo que no se siente a gusto con Anel "que porque soy mandona y quiero manejar su vida, le pido una disculpa. Pero lo único que quiero es que tengas un estilo de vida y que te vaya bien. Yo no puedo ir a su casa porque no tengo coche, ella es la que tiene que hacer la agenda para ver a sus niños".

Sobre temas de dinero, Anel solo dijo: "Algo pasa siempre con las herencias, es una realidad, era para que todos estuviéramos juntos y alegres. Hay algo muy singular, no les mandó, me mandó, entonces ahora es cuando no me hablan, pues digo...".

Hace dos meses, Marysol dio pistas de que existía un distanciamiento con su hermano, al dejarlo fuera de un comunicado donde reiteró que ella no se ha peleado con nadie por herencias. "No soy la persona que espera ver dinero en su cuenta. Lo dije en su momento y lo reitero: a los Orozco Sosa no nos interesa la herencia económica. Soy la familiar que aún busca justicia. Saber qué fue de mi papá y cómo murió".