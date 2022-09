Anel Noreña: "Las Saritas no existen... son simples seres humanos y ojalá paguen sus impuestos"

Durante el homenaje que se realizó en la Alcadía Azcapotzalco de la Ciudad de México para conmemorar el tercer aniversario luctuoso de José José, Anel Noreña fue contundente al hablar de Sara Salazar y su hija.

"Las Saritas no existen... no existen para mí... son seres humanos y ojalá que paguen sus impuestos pero para mí no existen", declaró Anel momentos antes del homenaje en el que se presentó por primera vez el holograma que se hizo de José José.

Anel Noreña fue la segunda esposa del Príncipe de la Canción, con el que tuvo dos hijos, José Joel y Marysol. Por su parte, Sara Salazar fue la tercera esposa y Sara Sosa es la hija que procrearon.

Pero incluso en ese aspecto, Anel fue contundente:

"No, no, no, que les quede claro, la esposa de José soy yo. La primera esposa de cualquier señor es la esposa para siempre, y esa soy yo".

Lo dijo a pesar de que, en realidad, la primera esposa del Príncipe de la Canción fue Natalia Kiki Herrera.

Desde la muerte de José José, los medios hermanos han mantenido una fuerte disputa, no sólo por la herencia sino por el legado artístico del cantante.

Eso se reflejó incluso en el hecho de que la mitad de las cenizas de José José se quedaron en Estados Unidos y la otra mitad viajaron a México.

Actualmente, incluso hay algunos indicios de que incluso hay división entre los hermanos José Joel y Marysol, a quienes no se les ve juntos en eventos públicos desde antes de la pandemia.

Anel, sin embargo, negó estas diferencias. "¿Cuál distanciamiento? No hay nada de eso".