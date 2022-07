Andrés de 'La Academia' no tiene NADA de novato, pero cantaba mejor en 'La Voz'

Originario de Sonora, Andrés tiene 26 años y busca su sueño de triunfar en la música con ayuda de 'La Academia', pero él ya tiene experiencia y se nota que no ha explotado todas sus capacidades en el reality de TV Azteca.

De novato no tiene nada, así que el avance que ha tenido en 'La Academia' hasta parece lento comparado con la experiencia que Andresse, como se hacía llamar, ya había demostrado en sus redes sociales en el pasado.

Por ejemplo, en 'La Voz' de 2020 cautivó a todos los coaches por su espectacular presentación, y llegó hasta los knockouts como parte del equipo de la ex de Christian Nodal.

Asimismo,

Entonces ¿nos está engañando o simplemente está demostrando su talento poco a poco en 'La Academia'?

Resulta curioso que también tiene sencillos publicados en Spotify y otras canciones más en YouTube, donde su voz se luce más que lo que ha presentado en 'La Academia'.

Simplemente no hay comparación con las buenas presentaciones que ha tenido en el reality, y que le han valido críticas favorables, con la excelente interpretación que grabó para Instagram hace unos años, del tema 'Music of the night' del musical 'El fantasma de la ópera'.

Quizá está guardando esto para el final de 'La Academia'... Pero queda claro que canta mejor que lo que ha demostrado en el reality.