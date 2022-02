Andrés Palacios vive en carne propia la historia de la telenovela 'Amor dividido'

Andrés Palacios representa la historia de millones de mexicanos: personas que dejan atrás su vida, su hogar y su familiapor emigrar hacia los Estados Unidos en busca de un mejor horizonte. Esta realidad tampoco es desconocida por él, así que interpretar a Bruno, un emigrante en la telenovela Amor dividido, lo llena de nostalgia y recuerdos; sus padres hicieron maletas cuando él sólo era un niño de dos años y se mudaron de Santiago de Chile a la Ciudad de México, donde fijaron su residencia.

El actor suspira y habla enamorado de México; está consciente de que este país le ha dado todo, algo que agradece. Revela que el camino de la actuación y llegar a ser uno de los rostros más queridos en la televisión no ha sido fácil. “Mi carrera ha sido como una escalera, subir escalón por escalón”, dice a TVyNovelas.

¿Con cuánto compromiso asumes la responsabilidad de esta nueva telenovela? Siempre suelo tener un gran compromiso al momento de aceptar un nuevo proyecto, aunque más allá del compromiso, sentí una especial empatía con la historia de este melodrama por visibilizar los temas que aborda, porque en mi caso, no había tenido la oportunidad de trabajar en una trama así, ya que no sólo estamos contando las vivencias clásicas de amor y desamor, sino también tocaremos problemáticas muy fuertes como la migración y la trata de personas; eso me pareció muy interesante.

¿Te verás envuelto en un trío amoroso con Eva Cedeño y Gabriel Soto? Sí, efectivamente. Será un triángulo circunstancial, porque nuestros personajes no terminan de interactuar dentro de la historia, excepto por un par de veces; todo se maneja a distancia, por lo que se convierte, sin duda, en un triángulo de distancia. Creo que ese es otro elemento que se vuelve interesante para comprender que amor de lejos… es de pensarse.

¿En qué momento de tu vida llega esta telenovela? Llega en un momento en el que considero hubo una efervescencia por el reconocimiento del trabajo latino, y justo en este proyecto que habla de la migración compartimos con muchos colegas de diferentes nacionalidades que traen sus acentos, y eso también significa mucho para mí porque yo tengo esa mezcla de ser originario de Santiago de Chile, pero haber crecido en la Ciudad de México siendo migrante me hace tener cierta empatía con los acentos de Sudamérica. Me siento muy identificado con esta historia por las distintas formas de hablar que se entretejen unas con otras.

Naces en Chile, ¿en qué momento tus padres te traen a México? Mis padres son chilenos de nacimiento, y cuando ellos emigran a México, yo estaba muy pequeño, creo que tenía como unos dos años.

¿Por qué deciden cruzar fronteras y mudarse a la Ciudad de México? Mis padres lo decidieron en busca de mejores oportunidades para ellos y para mí; emigraron para conseguir mejoras laborales. En mi caso, en la telenovela, el personaje de ficción me trajo un déjà vu en mi vida, porque Bruno García toma la decisión de emigrar para tener mejores beneficios económicos y sacrifica muchas cosas de su vida para lograrlo; eso me identifica porque es una historia que conozco no solamente por mi familia, sino por muchas amistades y conocidos que también han tomado la decisión de dejar sus ciudades o países natales y mudarse.

¿Creciste viendo ese desarraigo de tus padres por su tierra o extrañando sus costumbres? Lo viví sin desapego ni desarraigo, al contrario, crecí amando la cultura de mi país y llevándome lo que soy de un lugar a otro.

¿Has vuelto a Chile? Sí, claro, muchas veces a visitar a mi familia.

Sin embargo, México es el país que te ha dado todo… Digamos que ha sido el lugar donde he podido construir muchas cosas, no sólo desde mi trabajo, sino también cultivar amistades, ver desarrollarse a mi familia, adoptar costumbres, recorrer lugares. Es el país donde me he desenvuelto y la única referencia que tengo, porque emigré muy pequeño.

¿Cuántos años cumples ya haciendo televisión? Uff, ya son 22 o 23 años dentro de esta industria.

¿Comenzaste desde abajo o te llegaron grandes oportunidades desde el comienzo? Afortunadamente para mí fue como en las escaleras, subiendo cada escalón con sacrificio y dedicación; fue algo que se dio poco a poco, y en el camino se me fueron confiando trabajos de mayor complejidad y responsabilidad.

¿Sientes que llegar a Televisa te cambió para bien la carrera? Definitivamente le sumó a mi carrera, sobre todo en la exposición, es el aspecto en el que hubo mayor cambio o aportación.

