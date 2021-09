¡Andrés García ya tiene pleito con su heredero Roberto Palazuelos!

Hace unos meses presumía que era uno de sus herederos, con el mayor porcentaje de su fortuna, pero ahora Andrés García ya no está tan contento con Roberto Palazuelos.

Así lo dejó ver en entrevista con el programa 'Hoy', donde el actor mostró su inconformidad con 'El Diamante Negro' por tratarlo como si él ya no pudiera valerse por sí mismo:

"Yo creo que mi amigo Beto, que es un amigo querido, se está pasando de la raya. En primer lugar está dando a entender en sus entrevistas como si yo fuera un viejito ya incapacitado, y yo creo que tengo más fuerza que él", dijo.

"Entonces él con tal de estar en los medios está hablando de cosas que no sabe, que no son ciertas. Porque ni voy a dejar que él maneje mi castillo ni que lo venda; de hecho, lo está vendiendo a Andrés López Portillo".

Y es que Andrés López Portillo es el único autorizado para vender el famoso castillo, ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

Asimismo, en otra entrevista, Andrés García reiteró que Roberto Palazuelos debería dejar de meterse con sus cosas, "porque ni soy un viejito indefenso, los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado".

"Roberto se está adjudicando cosas que, pongámonos en el mejor de los casos, hayan sido de buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito cagalitroso que ya está a punto de morir, ¡n'mbre! Me sobran pantalones y fuerzas, no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo".

Por otro lado, Andrés García le contó a 'Hoy' que unos "maldicientes se metieron a mi casa sin permiso. Aquí andaban 5 o 6 merodeadores, y les aventé balazos, y me aventaron, y le seguí contestando, sí sé que alcanzaron a darle un balazo a una de mis camionetas, no sé si a propósito".

"Pasaron y me ametrallaron la casa, y yo salí, estaban todos los policías en el suelo, pasaron otra vez y volvieron a ametrallar, ahí mismo les contesté", relató.

