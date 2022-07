Andrés García ya no quiere vivir así; revela que ya decidió cómo morir

Finalmente, después de muchos meses en los que se negó a aceptarlo, Andrés García se resigna: "tengo cirrrosis, esos es".

En un video publicado en su canal de Youtube, el legendario actor que interpretó a Pedro Navajas y a Chanoc en el cine, escucha de voz de su esposa Margarita los síntomas de la cirrosis.

Y aunque al principio niega padecer algunos de ellos, los últimos lo convencen de que en efecto, tiene cirrosis.

"Acumulación de líquido en el abdomen, confusion, somnolencia y dificultad en el habla", le recita su esposa.

Andrés García esboza una sonrisa y replica: "exacto, eso tengo".

Enseguida, su esposa le dice: "Ya sabes lo que tienes que hacer".

El actor, en vez de interpretarlo como la recomendación para revertir los síntomas y curarse, responde con lo que es su última voluntad.

"Por eso, no quiero vivir así, háblale a la doctora Margarita a ver cómo estamos con la pastilla, en su momento me la tomo ahí y luego el asunto es si me llevan a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo".