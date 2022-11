Andrés García vive una pesadilla... Su esposa habla: "Está delicado, grave"

Al cierre de nuestra edición impresa, Andrés García se encontraba delicado de salud en casa de su esposa, Margarita Portillo, luego de que el miércoles de la semana pasada fue atendido de urgencia tras ser encontrado tirado, casi inconsciente, en su propiedad de playa en Acapulco, Guerrero.

Una deficiencia respiratoria por neumonía y la debilidad causada por la cirrosis, anemia y otros padecimientos que se han añadido a la lista, lo obligan ahora a estar conectado permanentemente a un generador de oxígeno. En ese marco, cansada de la situación que vive de unos meses a la fecha por el recio carácter de su marido y descalificaciones de otras personas, Margarita eligió a TVyNovelas para hacer pública una terrible realidad : la debacle de Andrés es por consumo de “sustancias ilícitas”.

De hecho, una de sus recientes hospitalizaciones obedeció a una sobredosis de éstas, mismas que le son surtidas por “personas” (cuya identidad no revela), justo cuando ella no está a su cuidado. De este triste y delicado asunto, que pone en evidencia la desgracia del otrora galán de cine y telenovelas, además del rescindido seguro médico que le brinda la ANDA, nos platica en entrevista.

“TAMBIÉN LE DIERON ALCOHOL PORQUE ÉL LO PIDIÓ”

¿Cuál es la situación real de salud de Andrés García? Hoy, jueves 17 de noviembre, está delicado, grave. Tiene afectación en los pulmones… Ayer llegó aquí a la casa con muchísima temperatura y un cuadro de anemia muy complicada. Además, se le hizo un absceso en una de sus piernas que, por cierto, las tiene muy, muy hinchadas. Me dijeron que le llevaron pollo frito, o sea cosas de comer que no debe. También le dieron alcohol, porque él lo pidió. Eso complica el cuadro. A mí Andrés puede pedirme lo que sea, y yo le voy a dar lo que debe, nunca le voy a dar algo que le haga daño. Presenta mucha diarrea, porque tiene muy alta concentración de amonio por las cosas que no puede metabolizar su hígado. Tiene un cuadro complicado y yo aquí estoy sola.

¿Cuánto tiempo pasa contigo? Pasa días, pero luego se quiere ir a su casa, y allá hace cosas que no son convenientes para su salud. Él estuvo bastante bien hasta el 18 de octubre, estaba aquí en mi casa. Incluso estuvo una amiga con la que planea hacer su bioserie; estuvo grabando y narrando cosas muy bonitas. En la noche comimos pastel y gelatina, y al día siguiente se puso de necio, que se quería ir… Posteriormente entendí por qué; me enojé mucho. Le habló a Sandy (su ex esposa) para que viniera por él, y vino. Ya cuando Andrés estaba en su casa, ella me habló para preguntarme qué pasó; Andrés estaba muy violento. Le cuestioné por qué no había hecho esa llamada antes de llevárselo, ya sabían que él está enfermo. El caso es que se lo llevaron y no había quién se quede a cuidarlo y a dormir con él.

¿Qué pasó después? Desde ahí me quise deslindar, porque últimamente he vivido cosas muy feas, situaciones muy difíciles para mí; Andrés hizo cosas que no están bien y portándose mal conmigo. Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que un día estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar. Mandé a alguien a abrir la puerta, y esa misma persona ayudó a levantarlo, a bañarlo… Después estuvieron las personas que lo rodean siempre. Al siguiente día, me dieron el mismo panorama, pero Andrés estaba más grave.

¿Qué dices de los rumores de que lo tenías aislado, con teléfonos bloqueados y sedado para que nadie se acercara? Vamos por partes… Andrés tiene dos teléfonos: el principal está bloqueado; es más, creo que hasta lo mandó tirar, se lo regaló a alguien o lo bloqueó. Es que una de sus obsesiones era picar los botoncitos, y eso sucedió en su casa sin estar yo presente, porque yo me sé sus claves. Seguro se le olvidó alguna, y estuvo duro y dale y lo bloqueó. Ahora, sí está en mi casa obviamente hay personas a las que no dejaría entrar ni acercarse porque son las que le proveen la sustancia que está matando a Andrés. Por otro lado, tiene ya un tiempo que me habla gente para saber cómo está Andresito, y él lleva meses en que a veces está bien, a veces está mal, a veces no puede hablar, a veces se está muriendo, a veces le pegó la locura, me odia y se va. O se está muriendo y no puede hablar... O sea, lo he tratado de proteger durante mucho tiempo.

¿El tiene entonces la libertad de ir y venir a su casa cuando está bien? Claro, por eso se va y hace lo que quiere; por eso ahorita está tan grave, porque se lo llevaron del hospital sin preguntar siquiera qué tratamiento médico debía seguir. A esta persona le dije que tenía neumonía y necesitaba oxígeno. Ayer me hablaron otra vez para decirme que estaba en un estado deplorable. La señora que lo cuida no fue a trabajar lunes y martes, y me dice que me muero si lo hubiera visto: lo tenían hasta con excremento seco en las piernas, toda la casa llena de lo mismo, el baño… ¡una cosa espantosa! Yo insistía en que la persona que se lo llevó se hiciera responsable porque, debido al escándalo que armó en el hospital, Andrés perdió su derecho al servicio médico de la ANDA.

Eso significa que, si se vuelve a hospitalizar, tiene que pagar… Doctores, medicamentos y todo lo que se ha requerido desde ayer lo hemos pagado nosotros; ni siquiera me atrevo a pedirle ayuda al doctor Cerecedo, porque sé que eso ya lo perdió Andrés. Ayer me estuvieron hablando, que estaba muy grave, que le faltaba el aire… Tiene neumonía y necesita oxígeno. Intenté que esa persona se hiciera responsable, pero simplemente lo dejó ahí botado, sabiendo que allá en la playa nadie se queda a dormir con él. Yo aquí en mi casa le puedo traer un enfermero, y no me despegó de él. El miércoles decidí traérmelo otra vez: conseguí una ambulancia gracias al periodista de espectáculos Hanzel Zárate; me conectó con el director de la Cruz Roja, quien amablemente me puso en contacto con los paramédicos y rápidamente llegó la ambulancia por Andrés para trasladarlo a mi casa. Ya había hablado con el doctor Tejeda, uno de sus médicos tratantes; ya lo había curado de un problema que tiene en su pierna. Ya también nos proporcionó un concentrador de oxígeno, que es al que está conectado. Anoche intentaron canalizarlo y no se pudo. Ahorita estamos viendo ponerle un catéter.

