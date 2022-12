Andrés García responde a su hijo Leonardo: "Vendo mi Castillo en lo que me da la gana"

Andrés García fue contundente al hablar de su hijo Leonardo: "Mi Castillo, mis terrenos, mis propiedades; Leonardo es un pendejo que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a hablar mejor".

En declaraciones al periodista Hanzel Zárate, el actor mexicano respondió a Leonardo, quien hizo una acusación respecto a sus propiedades.

Leonardo García asegura que el hijo de Margarita Portillo, actual esposa de Andrés, vendió el Castillo en apenas un millón de pesos. Leonardo asegura que la propiedad está valuada en 60 millones.

Andrés García decidió contestar: "Vendo mis terrenos en lo que me da la gana o compro lo que me da la gana y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pendejo como Leonardo".

El actor mexicano aceptó que efectivamente la propiedad ya fue vendida y que, de hecho, decidió regalársela a Andrés López Portillo. "Se lo merece porque es el único que lo ha ayudado... lo único que ha hecho Leonardo es hacerse publicidad".

Maragrita Portillo actualmente se hace cargo del cuidado de Andrés García, quien padece cirrosis y, de acuerdo con una exclusiva que se publicó en la revistas TVyNovelas de la semana pasada, tiene un problema de adicciones.

Leonardo asegura que no tiene interés en la propiedades de su papá pero insinuó que no está bien cuidado en casa de Margarita.