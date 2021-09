Andrés García habla tras enojarse con Roberto Palazuelos y explica lo que pasó entre ellos

Aunque batalla aún con problemas de salud derivados de las intervenciones a que se ha sometido en la columna vertebral, Andrés García trata de llevar una vida tranquila y en paz en Acapulco. Está enfocado en armar los programas para su canal de YouTube, Conversaciones con Andrés García, donde reafirma su categoría de galán irresistible. También habló de las diferencias con Roberto Palazuelos ventiladas públicamente luego de haberse ofrecido a llevarle la venta de su famoso Castillo en la Ciudad de México.

¿Cómo está? Bien, preparando mi programa Conversaciones con Andrés García para la plataforma. Le está yendo muy bien; me llegan cientos de cartas y preguntas. Hay de todo... Algunas preguntas son muy graciosas, otras inocentes y otras demasiado atrevidas.

De salud, ¿cómo está? Tengo un problema para caminar, porque me operaron. Ahora sí que tantos golpes de peleas en películas y en la vida real me lastimaron las vértebras; me tuvieron que poner 10 tornillos y dos placas de titanio en la columna. Gracias a Dios, después de 10 años de no poder caminar, empecé a hacerlo este año con andadera y a veces con bastón, y ahí la llevo. A veces llego a caminar un poco sin bastón, pero con mucho cuidado porque me he caído muy feo cuatro o cinco veces, y eso ha echado para atrás el proceso de recuperación. No he querido ni sacarme radiografías para no asustarme, encontrarme con que se me rompió un tornillo o algo. No quisiera operarme otra vez, estoy harto de operaciones.

Emocionalmente, ¿la pandemia le ha pegado? Claro, aunque no lo quiera reconocer. Uno se deprime, me da tristeza, pero siento que esa tristeza está en el aire, es general: todos la estamos generando por el encierro forzoso de la COVID-19.

Finalmente, ¿ya habló con Roberto Palazuelos? ¿Pudieron resolver sus diferencias? Creo que Palazuelos obra de buena voluntad. Lo conozco desde que era niño y trata de ayudarme; cuando hay una cuestión legal, me echa la mano y no me cobra, pero a veces como que dificulta que se hagan las negociaciones que se tienen que hacer.

¿A qué se refiere? Lo que pasa es que ya tenía un comprador para el castillo, un cliente muy interesado, y cuando Palazuelos se lo ofreció, éste le dijo que ya estaba negociando con el hijo de Andrés y Margarita, con Andrés López Portillo, entonces se paró todo porque el hombre pensó que tal vez se estaba haciendo algo que no era correcto.

Entonces, ¿las cosas están bien con Palazuelos? Sí, están bien. Sólo le dije que ya deje que el encargado de negociar el castillo lo haga y tengamos la fiesta en paz, porque la gente se confunde y piensa que uno puede estar haciendo una mala transacción. El encargado de negociar es Andrés López Portillo.

