Andrés García está débil, desorientado y golpeado: "Se acerca mi muerte", dice

"No sé si quiero", dice Andrés García en el video más reciente que publicó en su canal de Youtube. ¿Qué es lo que no sabe si quiere? Cambiar su estilo de vida para recuperarse de un constante deterioro de su salud.

"Nunca he vivido de otra manera", se alcanza a escuchar en el video en el que Andrés García aparece en cama, con pants y sudadera, y desorientado. Incluso le cuesta trabajo hablar y aún más escuchar, ya que su problema de audición también se ha agudizado.

García sufrió una caída que le provocó una herida y sangrado abundante en la cabeza. Estaba en su casa de Acapulco, a donde ha insistido en vivir a pesar de que eso significa que está solo.

"Siento que me rompí todos los huesos", dice mientras trata de incorporarse de la cama.

En el video también se ve el momento en el que come una pierna de pollo, lo que lo lleva a decir que no sabe si quiere recuperarse por la exigencia de cambiar hábitos alimenticios. "A mí ni me gusta el pollo", dice.

-Pero te vas a reponer, Andrés -le dice su esposa

-No sé si quiera... no estoy acostumbrado a vivir así... Abran paso que voy... me estoy cayendo... yo he vivido así -responde el actor con dificultad pero firme

-Hay que saber adaptarse a los cambios de la vida

-La vida que se muera hay que morirse, se muere uno y ya -revira García

En el video, publicado este miércoles como parte de la programación de su canal de Youtube, se ve también el momento en que Andrés García es atendido por un médico, quien le recomienda alimentarse mejor y no estar solo en su casa.