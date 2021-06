Andrea Noli se sinceró sobre la relación de Jorge Salinas con su hija: "Él no existe"

Con proyectos en puerta, esta semana Andrea Noli fue captada a su llegada a Televisa San Ángel, donde seguramente se topará con Jorge Salinas, con quien tuvo una hija.

Sin embargo, en los 14 años de Valentina, el actor no ha sido parte de su historia, y así se sinceró la actriz al respecto:

“No, en lo absoluto. Para ella, él no existe en la vida, es así como 'No tengo (papá)' y ya está. No hablamos del tema casi nada, es lo mismo de siempre, ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto, entonces así se mantiene tranquila”.

Ante la prensa, Andrea Noli reiteró que Jorge Salinas, actualmente casado con Elizabeth Álvarez, nunca la apoyó económicamente ni es algo que requiera:

“Él jamás ha tenido parte, tampoco (lo necesito), para eso tiene mucha madre".

Eso sí, confesó que es ajena a los escándalos y de haber exigido pensión, ya lo hubiera hecho:

"Durante mi embarazo, fue un golpe muy duro para mí mediáticamente hablando y no me gusta eso, de hecho, quedé como bastante ciscada y la verdad es que no me interesa, si hiciera algo lo habría hecho de manera aparte y lo hubiera logrado, pero no, asumí que mi hija siempre va a ser sola y así lo he hecho y así seguiré”.

Sin embargo, por la sangre de Valentina corre la actuación, y a su corta edad, ya quiere iniciar una carrera:

“Tiene muchas ganas y tiene muchas curiosidades al respecto y mi tarea como mamá es ayudarle en todo lo que ella emprenda y por ahora esas curiosidades pues ahí van, igual y si puede probar con algunas cosas pequeñas yo creo que sería bueno, igual en una de esas lo hace y no le gusta”, dijo Andrea Noli.

Por su parte, Jorge Salinas volverá a las telenovelas en Televisa, tras someterse a una cirugía de cadera.

