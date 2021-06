Andrea Legarreta y Erik Rubín, un amor a prueba de crisis y supuesta infidelidad

Andrea Legarreta enfrentó a la prensa esta semana por la supuesta infidelidad, que quedó descartada de Erik Rubín, pero no es la primera vez que la pareja tiene problemas.

En 21 años de matrimonio se han enfrentado a crisis de pareja, pero nunca se han separado, y dice Andrea, que es por amor.

Ese amor lo sintieron desde su primera cita. "Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo", le dijo Erik Rubín a Andrea, según contó en una entrevista con Yordi Rosado.

Apenas en abril cumplieron 21 años de casados. Legarreta le dedicó unas palabras:

"Hace apenas 21 años... Amorcito, coincidir contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida... Y el resultado de esta historia de amor, nuestras niñas, el tesoro más hermoso!... Y en este recorrido de vida y amor, hemos vivido TANTO... Aprendido TANTO... Reído, gozado, AMADO... Y por qué no decirlo, CRECIDO y aprendido en medio de momentos difíciles, errores, situaciones complicadas, dolorosas, malas decisiones y seres mal intencionados (cosas de humanos)...

"Pero al final del camino, de eso está hecha la vida... De eso se trata... De pruebas... De altibajos... Yo agradezco a Dios que sigamos juntos, que seas mi amor, amigo, cómplice, compañero, socio de vida y padre de mis hijas! Eres mi amor, el amor de vida... Y TODO lo vivido, sólo tú y yo lo sabemos y NADA ni NADIE nos lo quita! Sigamos avanzando, aprendiendo, creciendo juntos y luchando por nuestro amor! ( Que es sólo nuestro). Vivo agradecida con Dios porque nos elegimos, por todo lo vivido, porque el amor SIEMPRE GANA! TE AMO ayer, hoy, mañana y siempre!! #Felices21".

Andrea menciona que han tenido altibajos, y ha sido abierta al respecto.

En la entrevista con Yordi Rosado confesó que han tenido graves crisis, pero que el amor sí les ha alcanzado para no separarse.

"Si tú le das chance a la apatía... gana. Porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de '¿qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?'".

"Claro que hemos tenido ese momento donde nos hemos detenido. Nunca, estuvimos a punto (de separarse) y de pronto, no sé qué es, termino por pensar que es el amor. ¿Será la costumbre, la comodidad? ¿El ahorrarte ir a otra casa? Yo me preguntaba en ese momento qué es porque de plano no pudimos llegar a eso, cosa que está muy bien porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas".

Y es que todo se resume a una frase que Andrea dijo: "No me imagino estar sin él".

Quizá por eso perdura una de las familias más estables del medio del espectáculo, que junto a sus hijas Mía y Nina, son protagonistas hasta de comerciales.

