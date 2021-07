Andrea Legarreta en Vanidades: Cómo acceder a la realidad aumentada de la revista

En plena celebración por sus 50 años, Andrea Legarreta apareció en la reciente edición de la revista Vanidades, donde habló de las lecciones que le han dejado el matrimonio, la maternidad y los años.

Con una larga trayectoria en cine, radio, teatro y televisión, la presentadora confesó que tiene alma joven, "y la verdad es que me siento feliz de tener 50 y de llegar a esta década así. No es una cuestión de físico, sino algo interior que se proyecta".

De hecho, sobre cumplir 50, Andrea dijo no temerle a la edad, pues "hay gente joven que no disfruta la vida, y yo sí".

"Me siento plena, con una familia hermosa, un par de niñas que son mejor de lo que pude soñar y con un esposo que me apoya y me hace sentir hermosa”, dijo