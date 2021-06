Andrea Legarreta así hizo frente a supuesta infidelidad de Erik Rubín

Luego de que en días recientes se viralizaron imágenes de Erik Rubín bailando con una mujer rubia, se especuló que estaba siendo infiel a Andrea Legarreta.

Pero más allá de preocupar a la presentadora de 'Hoy', comentó el hecho entre bromas e ironía, pues le parece gracioso que digan que su esposo le es infiel solo porque estaba bailando junto a una mujer.

Y es que para muchas personas, ver a su pareja divertirse sin ellos les parecería una falta grave, pero para Andrea Legarreta no es más que síntoma de una relación sana.

Así lo explicó ante la prensa, cuando hizo frente a los rumores de presunta infidelidad de su marido. Incluso contó que el viaje de Erik incluyó a su suegro, y la pareja de la mujer en cuestión.

"Está en un sitio público, está bailando, ni tocándola. Somos una familia mucho más tradicional de lo que la gente pueda imaginar", dijo Andrea.

Opinó sobre los comentarios de la gente, y defendió a Rubín: "Al final me parece demasiado irrespetuoso, decepcionante, triste. Erik es un marido ejemplar, respetuoso, divertido, amoroso, protector, trabajador. Es un padre excepcional".

Además, se quejó que hay mujeres que se burlan de la situación. "Pobrecitas. A lo mejor están acostumbradas a tener una relación de pareja donde estén encerrados y viviendo frustrados. Qué pena. Así no es mi vida. Mi vida la vivimos de una manera amorosa, respetuosa".

"Yo no encuentro absolutamente nada malo ni irrespetuoso. Si hay mujeres o parejas a quienes eso les parece irrespetuoso, híjole, ya me imagino el infierno que debe ser el ser sus parejas, en mi caso no.

Y confesó: "Hemos tenido rachas, pero de ahí a caer en esto, a una relación abierta, opinando la gente como si estuviera metida en mi cama, creo que ahí ya se pasaron de irrespetuosos. Al final luchamos por ser una familia que se quiere. Mi familia no es un show ni una farsa".

