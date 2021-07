Andrea Escalona se quiebra al recordar a Magda y su incondicional apoyo

'Los Chiquillos de Hoy' ha desempolvado recuerdos en Andrea Escalona de su infancia junto a su inolvidable mamá, Magda Rodríguez.

En una entrevista con Las Estrellas, la presentadora de 'Hoy' recordó cómo cantaba cuando era niña con el cepillo como micrófono, y la que siempre la apoyaba era la fallecida Magda Rodríguez.

"Era padrísimo. Magda era mi fan número uno, es mi fan número uno. Este proyecto le encantaría, va por ella", dijo sobre 'Los chiquillos de Hoy'.

"Me aplaudía todo, me apoyaba en todo, desde los 3 años hasta los 34... ay, me voy a emocionar, siempre me apoyó y dondequiera que esté sé que me sigue apoyando", dijo Andrea Escalona visiblemente conmovida al recordar a su mamá.

Dijo que este nuevo reality en 'Hoy' "toca fibras, pero sé que Magda, dondequiera que esté, sé que está muy contenta con todo lo que está pasando".

El vacío que dejó Magda en su familia es irreparable, y cada una de sus acciones va dedicada a la productora.

Hace unos días, Escalona estaba melancólica, y le dedicó unas palabras a la que fuera productora de 'Hoy':

"Pues siempre vas a ser falta pero de alguna extraña manera, sigues estando y todo se trata de ti... jajajaja …che Magda no eres el aire (rating) pero como te le pareces ! Nadie es indispensable pero tu si haces un chingo de falta en general, Te extraño todos los perros días, te pienso a cada rato y nada es lo mismo sin ti … solo para que lo sepas @magdaproducer".

