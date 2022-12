Andrea Escalona se despidió de 'Hoy' y se responde a críticas por bailar embarazada

Después de muchos ensayos, finalmente, Andrea Escalona bailará con Pablo Montero este martes en la edición Campeón de campeones del reality Las estrellas bailan en Hoy. Y aunque la conductora está muy contenta con esta oportunidad de regresar a la pista y otorgarle un punto extra a cualquiera de las parejas que participan en el programa, algunos haters se han hecho presentes en redes sociales criticándola por exponer su embarazo de ocho meses.

Sin embargo, ella ya sabe manejar este tipo de comentarios y asegura que cada quien tiene un punto de vista respetable sobre lo que es correcto y lo que no.

“En estas plataformas hay de todo, hay quien critica, hay quien apoya, hay quien tiene diferentes puntos de vista, pero los embarazos hay que respetarlos, el respeto al derecho ajeno es la paz, nadie mejor que la embarazada sabe qué es lo mejor para ella. Yo, al que le hago caso en todo es a mi doctor, si él me dice que no haga tal cosa, no la hago, además, me están cuidando mucho para que no ocurra algo que lamentar”, nos dijo la hija de la fallecida Magda Rodríguez en el foro 16 de Televisa San Ángel, donde graba el matutino más visto de México.

Antes de despedirse del programa, pues se va para dar a luz y luego volvera en 2023, bailó así este jueves 1 de diciembre:

“EN EL PROGRAMA ME VEN CON TACONES, PERO EN CASA ME PONGO MIS CHANCLITAS”

Para no agobiarla, sus ensayos sólo duraban una hora, y la coreografía no incluirá piruetas o cargadas, pese a que no siente ningún malestar o impedimento.

“Me ha ido muy bien en el embarazo, la verdad es que no he batallado con nada, no es lo mismo que bailar sin el embarazo, pero también es importante estar en movimiento, me ayuda el pilates, el embarazo de cada quien es diferente, no es lo mismo los de alto riesgo que se debe estar acostada. Pero yo hago ejercicios, como muy rico, duermo, sigo trabajando, no he tenido ninguna complicación. En mi caso, me dijeron que sí podía bailar, pero sin hacer cargadas, no está dependiendo mi peso del de Pablo, cada quien está haciendo los pasos por su cuenta para aprender la coreografía, entonces estamos juntos, pero no revueltos. Yo ensayo con tenis, pero hay que quitar esa idea de que las embarazadas no pueden hacer nada y deben pasar el tiempo acostadas. No necesariamente, el embarazo no es una enfermedad y no representa una limitación”.

La conductora agradece que su genética le permita hacer lo que más ama mientras espera la llegada de su primogénito.

“Mi cuerpo ha reaccionado muy bien, me he sentido muy bien, y nada, también me cuido, en el programa me ven en tacones, pero en la casa me pongo mis chanclitas, mis tenis, ando en pants, esta semana me voy a descansar, a pasar las últimas cuatro semanas con mi novio, esperando el bebé, a comer pan, tranquila, en mi casa”.

