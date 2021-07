Andrea Escalona nos comparte sus primeras vacaciones sin Magda Rodríguez

Han pasado poco más de ocho meses desde que la productora Magda Rodríguez dejó este mundo, y su hija, la conductora Andrea Escalona, no ha dejado de extrañarla. Hace unos días viajó con su tía, la productora Andrea Rodríguez, y sus sobrinas, Paulina y Natalia, a Disney y a los Universal Studios, y aunque la pasaron increíble, el recuerdo de la matriarca de la familia estuvo siempre presente.

¿Cómo les fue en sus vacaciones a Disney y en los Universal Studios? "Muy bien, creo que hemos pasado por tanto en esta pandemia, el fallecimiento de Magda y todo el tiempo de no salir, que fue muy necesario para nosotras… No sé si a todo el mundo le está pasando, pero últimamente la relación que tengo con el tiempo es tan relativa, no sé si fue la pandemia, lo de mi mamá o todo al mismo tiempo, pero a veces no entiendo cuánto tiempo ha pasado, el punto es que viví estas vacaciones como si hace años no lo hiciera, preparé mis maletas tres días antes, alisté mis outfits, y al llegar me sentí como si fuera la primera vez que estaba en Estados Unidos.

¿Qué fue lo que más disfrutaron de este viaje? "Pues yo me sentí muy emocionada de volver a ver a Mickey Mouse, fue una cosa bonita, y hasta disfruté las filas para los juegos. Fuimos a Universal Studios para conocer las nuevas montañas rusas de Harry Potter y Jurassic Park, ¡me encantan este tipo de juegos!

¿Es el primer viaje que hacen tras el fallecimiento de tu mamá? "Sí, Galilea nos invitó a Acapulco en diciembre, y antes de la pandemia fuimos con Magda a Argentina y a Nueva York, pero este viaje fue muy especial. A mi mamá le encantaba ir a Disneylandia, era su lugar favorito, hasta decía que era novia de Mickey Mouse, entonces, cuando llegué, la recordé por completo; toda mi vida me recuerda a Magda.

¿Cómo es la dinámica ahora con tu tía y primas? "Magda nos enseñó a estar unidas y así seguimos, somos una familia chiquita pero muy sólida, con mucho cariño, respeto y valores inculcados por mis abuelos. Y sí, la extrañamos todos los días, no se trata de un momento o un viaje en especial, Magda protegía todo el tiempo a su “familia muégano”, y yo nunca me imaginé la vida sin ella, pensaba que sería una mujer longeva como la señora Silvia Pinal.

¿De qué forma has logrado sobreponerte a su ausencia? "Hace poco, Héctor Suárez Gomís me obsequió el libro de su papá, lo leí y me sentí reflejada, porque su relación era similar a la que yo tenía con mi mamá; también hablaba de que la muerte no existe, sólo es una continuación. Entonces, cuando llego a casa, le sirvo una copa a mi madre y platico con ella, a pesar de que no la tengo físicamente.

De algún modo, siempre está contigo… "Así es, pienso que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma, entonces, siento que Magda está transformada, que su energía y amor siguen existiendo más allá y dentro de mí. Yo sabía perfecto lo que pensaba, cómo vibraba, conocía su gusto televisivo; gracias a Dios, hay cosas que siempre me quedaré de ella. Lo que me duele es que si algún día Diosito me manda hijos, no van a conocer a una mujer tan espectacular, a la que todos los días recuerdo y trato de honrar.

¿Cómo te has sentido de regreso al trabajo? "¡Muy bien! No se si fue la pandemia o el fallecimiento de Magda, pero siento mucho amor por la vida, las vacaciones y el descanso, regreso con más energía para seguir amando mi trabajo, porque estar en Televisa y en Hoy para mí es como tener de novio a Brad Pitt.

El 6 de agosto cumples años, ¿tienes planeado algo en especial? "Nada. Cumplo 35, pero estoy tratando de no pensar tanto en esa fecha porque mi mamá era la que me organizaba la fiesta o el viaje, entonces, sé que me va a pegar un poco ese día.

