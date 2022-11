Anaís explota y derrumba denuncia de Gaby Ramírez contra Platanito por acoso

En agosto pasado, cuando era conductora invitada en 'Chisme no like', Gaby Ramírez decidió romper el silencio sobre un presunto episodio de acoso que vivió con el comediante Platanito. Hoy, una persona que fue testigo de todo, dio su versión y derrumbó la versión de la conductora.

Se trata de Anaís, quien también aprovechó su paso por 'Chisme no like' para hablar de lo que ella presenció. Al hablar de Platanito y su actual polémica por hacer bromas a costa de la fallecida joven Debanhi Escobar, la presentadora decidió defender a Sergio Verduzco, nombre real del comediante.

"Yo me acuerdo de esa denuncia y lo que te puedo decir es que yo trabajaba en Estrella TV al mismo tiempo que sucedió esa famosa denuncia", pero con sus dedos hizo la seña de 'comillas' para ironizar la palabra "denuncia", al referirse del caso de Gaby Ramírez.

Anaís salió a defender a Sergio Verduzco: "Yo conozco a Platano desde hace muchos años, es un hombre muy decente, de verdad lo digo, es una persona decente, como amigo es alguien a quien quiero".

Fue entonces que la presentadora recordó: "Cuando disque pasó eso, yo lo que me acuerdo es que era algo de un juego que se estaba haciendo en el show. Después ella dijo que la había tocado, pero después ella misma le pidió perdón a Platanito, yo lo vi con mis propios ojos. Un día llegaron unas flores a la recepción".

Gaby Ramírez había contado que esas flores sí existieron, pero que el dueño de la televisora la había obligado a dárselas a Platanito, hecho que recordó Javier Ceriani. Sin embargo, Anaís refutó: "¡No! Aquí nadie te obliga a nada. Ella le ofreció una disculpa a Platanito, me consta, porque leí la tarjeta".

Anaís dijo: "No es que no le crea, es que yo vi cómo sucedieron las cosas en ese momento. Si tú me tocas, yo te lo digo ahorita, Javier. No me voy a reír ni voy a hacer un chiste si estamos jugando. Y no te voy a ir a decir tres meses después solamente porque como ya no salgo (en TV), no tengo programa, entonces ahorita voy a ver de qué escándalo... Te lo digo en serio".

Pero luego, Anaís dijo creerle a Gaby: "Yo te estoy diciendo lo que yo vi. Si ella lo sintió así, claro que le creo, uno tiene que creer. Lo que yo te estoy diciendo, en mi opinión, Plátano es un hombre de familia, decente. Lo que yo vi fue que ella le ofreció una disculpa y pasó durante un juego. Claro que le creo y si lo tuvo que decir, qué bueno que levantó la voz".

