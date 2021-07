Anaís Salazar conquistó EEUU, pero en plena pandemia renunció y ahora planea esto

Soy fan de las personas que no se arredran, que toman decisiones y le dan un giro a su vida en apenas unas horas. Anaís Salazar es de esas; un viernes cualquiera, luego de terminar de grabar la telenovela La que no podía amar, recibió una llamada del productor Andrés Arreola, quien le dijo: “Te invito a trabajar en EstrellaTV, pero es de ya…”. El “ya” era irse el domingo a radicar a Los Ángeles, California. Y aceptó.

“Normal, cuando terminas un proyecto descansas, haces pruebas para otro… De repente me daban un show de espectáculos para mí solita, me pagaban en dólares, me daban casa, carro, celular y 12 boletos de avión, ida y vuelta a México... No lo pensé mucho, la verdad. El domingo estaba acá, y ya voy a cumplir 10 años, ya soy ciudadana americana”, comenta la actriz, cantante, conductora y exreina de belleza por su natal Sinaloa.

¿Te habías planteado radicar en el extranjero? "La verdad, no. Había pensado en grabar una telenovela en Miami, vivir esa experiencia, porque cuando me vine a Estados Unidos ya comenzaban a abrirse esas oportunidades de hacer novela fuera de Televisa…

Y es que, comenta, casada y con dos hijos, necesitaba generar ingresos más grandes, y aunque tenía exclusividad en Televisa, “cuando no estaba en novela, estaba como conductora o participaba en Vecinos; conduje Al medio día, en Canal 4; Hoy durante tres años... No me iba mal, pero tenía que partirme en 20 para sacar a mi familia adelante. Mi exesposo era cantante, pero no famoso y tampoco le iba bien, así que entre los dos teníamos que trabajar para salir adelante. Apenas colgué la llamada de Andrés, hablé con Carlos, papá de mis hijos, y le dije: ‘Me gustaría ir a probar, ¿qué onda, te la avientas?’. Me dijo: ‘¡Sí, claro!’. Tomé dos maletas, las llené de sueños, unos jeans y calzones, me vine y ya no regresé. Llegué un 25 de junio y estoy por cumplir 10 años en este país”.

Así, de un día otro, cambió su vida... Ahora acaba de tomar una decisión más importante aún: después de 10 años de ser la consentida en ese canal, hace unos días renunció a su trabajo en EstrellaTV, donde era la conductora del noticiero nocturno más importante de esa cadena.

¡¿Cómo… acabas de renunciar?! ¡¿En plena pandemia, cuando todo mundo se queja de estar quedándose sin chamba?! "Sí. Sucede que las condiciones de trabajo nunca mejoraron, no hubo incrementos en el sueldo; la responsabilidad fue más grande y, ¿te digo algo?, ya no era feliz. Ya no me hacía feliz ir a trabajar, y cuando eso sucede, ¿para qué quedarse? La decisión la tomé rápido, pero les di un mes al aire para que buscaran suplente.

“QUIERO PROBAR SUERTE COMO CANTANTE”

Casada nuevamente con David, su marido de ascendencia colombiana, pero nacido en Estados Unidos, Anaís dice que sus condiciones de vida son otras. Sus hijos, ya mayores de edad, viven en Nevada y California, tienen trabajos importantes y les va muy bien, por lo cual considera que ahora inicia otra etapa de su vida en la que quiere viajar, disfrutar de sus ahorros y emprender la aventura de regresar a las telenovelas y, ¿por qué no?, dedicarse a cantar.

No sabía que cantabas... "Nunca lo hice de manera profesional. Me casé muy chavita, fui mamá muy jovencita, y casada con un cantante, como que me hice chiquita y pensaba: “El cantante es él”, pero ahora me doy cuenta de que puedo hacerlo. Acá en Los Ángeles he cantado en algunos lugares acompañada de mariachi, y no me ha ido nada mal. Entonces, pienso que podría suceder. No tengo nada qué perder, y sí mucho qué ganar.

Y es que el cambio ha sido una constante en su vida. “Casi siempre he tomado las decisiones así. Por ejemplo, cuando abandoné la universidad y a mi familia para irme a vivir a la Ciudad de México a perseguir mis sueños… Cuando apenas tenía 17 años, y ahí me ves, toda escuincla, sin conocer a nadie, rentando un cuarto en la casa de una señora que me trataba mal, y decido salirme y rentar con una roomie, y ahí es donde conozco a Aracely Arámbula, y ambas estudiábamos en el Centro de Educación Artística de Televisa”.

¿Cómo llegaste a ser conductora del noticiero? "Yo no lo decidí. En aquel entonces, Leonard Lieberman manejaba la compañía; era el dueño, y sólo puedo hablar cosas buenas de él, pero conmigo se molestaba porque era un canal de chicas guapas, buenonas, y yo me rehusaba a ser sex symbol; le decía: “Si quieres que use minifalda, no uso escotes, y si quieres que use escotes, la falda no tan corta”. Creo que él me “castigó” enviándome a noticias. Y bueno, siempre dije y dejé en claro que yo no soy periodista, porque le tengo mucho respeto a esa profesión, y no sabes lo bien que me recibió el público; mi noticiario era el de mejor rating de toda la cadena.

Y ahora, renunciaste cuando todo está colapsando… "Yo he trabajado toda mi vida. Antes de graduarme del CEA hice mi primera telenovela con Christian Bach y Humberto Zurita (Bajo el mismo rostro) y nunca paré de trabajar. Hice comedia, teatro, shows, regresaba a otra novela… Siempre trabajando... Ahorita haz de cuenta que estoy en un punto de mi vida que me empiezo a sofocar un poquito; no sé si tenga que ver con la pandemia... Esta ansiedad me hizo sentir que ya no estaba en el lugar que quería estar.

El próximo mes, Anaís Salazar se irá de viaje a Grecia en unas merecidas vacaciones, y quizás a finales del año “busque un mánager y me anime a regresar a las telenovelas; sé que es otro mundo, otra forma de trabajar, pero quiero hacerlo”.

Mientras eso sucede, la veremos regresar de manera musical: a los 30 años de la creación de Caló, Andrés Zuno, exintegrante de la agrupación, la invitó a colaborar en el disco conmemorativo; ella interpreta Formas de amor, por lo

que, vaticina, su regreso podría ser en el ámbito musical.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!