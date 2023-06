¿Anahí ya no estará en la gira de RBD tras sufrir perforación en un tímpano? Christian Chávez habla sobre la salud de su amiga

Christian Chávez aclara si peligra la participación de Anahí en la gira del reencuentro de RBD.

Anahí causó gran preocupación entre sus seguidores y los fans de RBD al dar a conocer que tuvo que ser hospitalizada de emergencia porque su tímpano se había perforado y perdió la audición, durante los ensayos de la gira del reencuentro de RBD.





Fue su amigo y compañero del grupo, Christian Chávez, que habló ante las cámaras sobre si está en riesgo la presencia de Anahí en la esperada gira de RBD.

"Son de esas cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que pasan, ella está bien, dentro de lo que cabe está bien. No sé exactamente porque pues yo no soy el Otorrinolaringólogo , pero hasta donde sé se le hizo una pequeña perforación, esperemos que no vaya a ser tan grave".

El también actor agregó que espera que Anahí se recupere pronto para que pueda reincorporarse a los ensayos de la gira.

"Es algo de cuidado, sí, pero que nada más se tiene que cuidar. Me imagino que estará tomando antibiótico para que no se infecte, pero de ahí en fuera, simplemente es mucho cuidado. Estos días va a estar en reposo, pero son unos días, y va a estar presente, lo que sí, ella es muy profesional, o sea, como madre, como amiga, y está súper dedicada a esto, imagínate, hoy a pesar de que tenía que haber estado descansando, asistió, estuvo sentada, pero ahí estuvo, entonces eso habla de su profesionalismo”.



“Nuevos temas, un nuevo disco, ya los terminamos de grabar, estamos muy contentos, con ensayos a full, con el montaje del nuevo show, con nuevas coreografías, la verdad es que las niñas, o sea, Maite es una guerrera porque acaba de ser mamá y además está en los ensayos, con las coreografías, entonces wow, la verdad que admiración total”, finalizó.







