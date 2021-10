Anahí se sincera sobre por qué se alejó de los escenarios y aparece de vez en cuando

Como se dedicó al medio artístico desde que tenía 3 años, fue una sorpresa que Anahí dejara los escenarios para dedicarse a su faceta como mamá, y finalmente explicó sus motivos.

En una transmisión en vivo con la española Mar Saura, la cantante se confesó:

"Siempre disfruté muchísimo lo que hice, he vivido agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, experimentar, pero también hubo cosas un poco rudas que te marcan de una forma no tan positiva. Y eso me hizo pensar en tomarme un tiempo, sentía que mi salud mental y emocional no estaba tan bien".

Reveló que pensó en poner un límite: "Hasta aquí de estar tan expuesta, de estar todos los días en un foro, estar expuesta a comentarios que en su día sí me lastimaron mucho, tanto a mí como a millones de niños que crecieron en este ambiente, es duro, muy duro".

Pese a que su fama pudo haberse estropeado, no se arrepiente, pues atravesaba uno de lo momentos más difíciles de su vida y decidió buscar ayuda. "Tuve que pedir ayuda, se vale pedir ayuda cuando uno lo necesita, y eso es de valientes. Hubo un momento en mi vida en el que necesité ese empujoncito".

"Me acerqué mucho a mi parte espiritual y eso me ayudó muchísimo, en el acelere de tantas cosas de los últimos años, no tienes el tiempo de aterrizar y estar en equilibrio", confesó Anahí.

Al paso del tiempo, confirma que fue la mejor decisión... "Para mi alma, mi corazón, para mi mente... Justo antes de esta decisión estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida. Yo estaba muy mal, estaba como enojada con la vida, como con un caparazón siempre, como a la defensiva, de pronto me porté mal con personas que no lo merecían. No era yo".

En la actualidad, tras vivir la maternidad y hasta el reencuentro de RBD, Anahí explica: "Estoy en un plano en mi vida en el que decido cuándo aparecer y cuándo no, pero cuando aparezco dar lo mejor de mí, no estar escondiendo una tristeza detrás de una sonrisa... sabemos cuando no queremos ya estar en un lugar y yo creo que es ahí, claro hay miedo e incertidumbre, pero es en ese momento es cuando te sale lo valiente y dices, 'primero va mi corazón y mi paz mental'".

