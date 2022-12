Anahí confronta a Maca Carriedo tras años de bullying en Twitter: "Ya sé que te caigo gorda"

Un evento realizado en la Arena Ciudad de México del programa 'La Más Draga' reunió a Anahí con Maca Carriedo, a quien confrontó luego de años de bullying en redes sociales que los fans no olvidan.

La exRBD le dijo en su cara: "“Ya sé que te caigo medio gorda, pero no”... La respuesta inmediata de Maca Carriedo fue decir: "No digas eso, yo te quiero mucho".

Anahí refutó: "Eso déjalo en Twitter, aquí no". Fue entonces que se escuchó un abucheo y Maca terminó por decir:: "Te amo, te ofrezco una disculpa, diles que no me caes mal". Mira el incómodo momento:

En ese momento incómodo, Maca dijo amar a Anahí y luego le ofreció disculpas. Quizá recordó todo lo que escribió sobre la cantante desde hace muchos años, donde hasta embarró a Marichelo:

Maca vs. Anahí en Twitter

Tras el reclamo de Anahí, los fans buscaron en Twitter los mensajes que ha escrito Maca, y que después borró. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque las capturas de pantalla quedarán guardadas para la posteridad.

Maca Carriedo gustaba de burlarse de los problemas alimenticios de Anahí, y así lo escribía a la menor provocación:

Maca vs. Anahí en Twitter

Maca vs. Anahí en Twitter

