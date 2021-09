Anabel a 25 años del fin de '¡Anabel!'... "No vivo con la cabeza en el pasado"

Han pasado casi tres décadas desde que Anabel Ferreira dejó de hacer el programa que la convirtió en la comediante número uno de nuestro país; sin embargo, ella no se enfoca en glorias pasadas y sigue tan activa como cuando inició su carrera, hace 42 años.

Con 58 de edad, se siente plena y agradecida por las muestras de cariño que recibe diariamente del público, que sigue recordando el programa ¡Anabel! y muchos de los personajes que hiciera famosos, como Coralia, con el que la actriz está conquistando a nuevas generaciones, ahora a través de TikTok.

¿Cómo decidiste iniciarte en TikTok? Al principio yo estaba renuente, pero un queridísimo amigo me convenció de entrar a esta plataforma, y ahora estoy feliz con la respuesta que ha tenido. Estamos muy contentos, picadísimos y ya deseando hacer más videos, pues me han pedido hacer estos personajes, que de alguna manera han marcado mi carrera.

¿Cuánto tiempo llevabas sin interpretar a Coralia? Un año antes de la pandemia estuve haciendo un espectáculo para teatro donde la interpreté, pero para un medio masivo ya llevaba mucho más tiempo. El que tengan presente a mi Coralia, que es como una hijita a la que quiero con locura, es muy gratificante, porque sé que es cariño del bueno.

¿Te siguen pidiendo en redes que vuelvas a la pantalla? Sí. Y eso me llena el alma, no el ego. Es muy bonito saber que el público quiere seguir viéndote, y es la recompensa a tantos años de trabajo. Pero por el momento estoy muy contenta y me divierto mucho haciendo lo que hago.

¿Te han hecho propuestas para volver a la televisión? Hasta ahora no, pero me parece que hace muchísima falta. Necesitamos comedia familiar. Qué bueno que haya cosas para otro tipo de público, pero ese hueco, que es muy grande y muy numeroso en nuestro país, está totalmente olvidado. La premisa de ¡Anabel! era tener un programa que pudiera ver toda la familia sin que nadie resultara ofendido. Eso no está pasando, y las televisoras saben que yo estoy a una llamada de distancia.

¿Extrañas estar en televisión abierta? Como soy muy feliz haciendo cine y series, te puedo decir que no lo extraño. Estoy superactiva, acabo de filmar dos películas y está por estrenarse este año una serie en plataformas; además, estoy escribiendo un proyecto de teatro muy interesante y uno más para streaming, donde no sólo doy la cara, sino que estoy involucrada como productora y como creativa ¡Yo no paro! Tampoco vivo con la cabeza en el pasado. Por supuesto que ¡Anabel! es un proyecto que atesoro y quiero, evidentemente veo que hace falta un proyecto así, pero ahora me enfoco en lo que está por venir.

¿Se puede decir que has dado vuelta a la página? Evidentemente me doy cuenta de que hacen falta espacios, y quizá por eso las plataformas están arrasando, pero los seres humanos no podemos sentarnos en nuestros laureles; creo que al final la competencia es muy saludable y, por mi parte, me voy a donde intereso. Para los actores ha sido una bendición que se abran plataformas, pues el talento hemos salido ganando, y personalmente he tenido experiencias de reconocimiento muy conmovedoras, así que sólo agradezco el cariño de la gente y que haya competencia, porque eso te obliga a ser mejor cada día.

