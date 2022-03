Ana Martin, la mujer que tuvo que pensar como hombre y se adelantó a su época

Ana Martin decidió no casarse cuando el amor libre era mal visto en México. Decidió no tener hijos cuando ser madre era considerada una obligación para las mujeres. Decidió, en suma, adelantarse a su tiempo. Y es feliz.

“A las mujeres les digo que lo mejor es estudiar y prepararse, porque con eso tienen todo, hasta el amor, porque como así no te tienen segura, te van a amar siempre”, dice la actriz a TVyNovelas con motivo del Día de la Mujer.

La actriz mexicana fue reina de belleza y su talento la llevó a protagonizar una de las mejores películas de Arturo Ripstein, “El lugar sin límites”, en la que interpreta, por cierto, a una joven que se niega a ceder a los deseos de un macho (interpretado por Gonzalo Vega) que intenta seducirla.

Ana Martin se reveló como emblema del empoderamiento femenino al explicar que en su vida lo más importante siempre ha sido ella y su realización profesional y personal.

“Nunca dependí de un hombre, salí con todos pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba”, escribió en un mensaje de Instagram en 2021.

En declaraciones con motivo del 8 de marzo de este año, Ana Martin reflexiona: “Pienso que nuestro género es muy fuerte, pero nos volvemos débiles si no nos preparamos. Ser mujer en México representa altas y bajas”.

Este pensamiento que hoy es uno de los estandartes del empoderamiento femenino, ya lo ponía en práctica la actriz desde que era una joven que brillaba en televisión con la telenovela “El pecado de Oyuki”.

Siento que la liberación de la mujer es cuando se enfrenta a la vida, cuando la mujer lucha, cuando la mujer tiene una carrera, cuando la mujer se da de comer por ella misma”, dijo en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha a finales de los ochenta.

Esta filosofía la ha llevado a la práctica a pesar de que tuvo un costo: “Aunque no lo crean, siendo mujer pensé como hombre, y eso me ayudó mucho en la vida; también me ayudó mi trabajo, mi preparación y la pasión que le tengo a mi trabajo, con todo esto pude superar muchas cosas en mi vida, entre ellas, tener la libertad de hacer lo que yo quiera, de tener una pareja, un romance o lo que fuera con libertad absoluta, y tener la seguridad de que me iba a dar de comer”, comenta.